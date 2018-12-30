Новые митинги «Жёлтых жилетов»: снова флаг ДНР, объявление войны редакциям французских СМИ и штурм дворца Макрона

Очередная суббота принесла новый «акт» протеста движения «Жёлтые жилеты». Так, в театральном духе, французские манифестанты называют серию своих массовых митингов, которые уже больше полутора месяцев сотрясают Пятую Республику каждые выходные с недельным интервалом.

В остальные — будние — дни «жёлтые жилеты» работают: в поле, за прилавком или у станка, зарабатывая на жизнь. Нынче это «движение без лидеров», похоже, даже забыло первопричину протестов (попытку правительства поднять акцизы на бензин) — и требует уже отставки президента страны Эммануэля Макрона.

Следующий «акт» протестов ожидается на январских каникулахФото: REUTERS

Вот и последняя суббота в году (в их летоисчислении — «Акт Седьмой») прошла не менее феерично, нежели «Акт Первый», с которого всё и началось 17 ноября. «Комсомолка» по пунктам вспоминает главное:

— Днём ранее, в пятницу, полиция задержала трёх организаторов акции «Публичная казнь Макрона». Сам действо было чисто символическим, проходило неделей ранее и собрало почти сотню человек, которые с удовольствием обезглавили чучело президента Франции. Силовики же сей «перфоманс» не оценили, открыв дело о «подстрекательстве к преступлению». Но «репрессии» против «свободных художников» (использовать ли в всех случаях кавычки — каждый решает сам), вероятно, лишь распалили прочих желтожилетников накануне «Акта Седьмого».

— В Париже демонстранты на время блокировали штаб-квартиру медиа-холдинга BFM, объявили его «фейкомётом» и, по данным телеканала RT, кричали «Мерси, телеканал RT» (он, в отличие от западных, не глушит «жилетов» информационной блокадой). Аналогичная акция состоялась у офиса общественной телерадикомпании France Televisions.

— В самом сердце Парижа, у Триумфальной арки, вновь замечены протестанты с флагом ДНР (ну, по крайней мере, один был точно); можно ожидать новых лихорадочных попыток нащупать под «Жёлтыми жилетами» руку Кремля, особенно в связке с предыдущим сюжетом.

— С полсотни демонстрантов попытались взять штурмом летнюю резиденцию Макрона — форт Брегансон; мероприятию помешал спецназ и то обстоятельство, что лидер нации в разгар зимы находился не в летней резиденции, а отбыл на воды в Сен-Тропе.

— В Руане подожгли дверь в здание Банка Франции; впрочем, всё это не более чем унылая калька с аналогичной парижской акции русского художника-левака Петра Павленского, уже посаженного за неё во французскую тюрьму.

— В Тунисе вместо «Жёлтых жилетов» появились жилеты «Красные» — в том смысле, что хотят устроить коммунистическую (или социалистическую; тут пока ясности нет) революцию. Об этом сообщил журналистам представитель проекта — Билель Бен Салах (для настоящего коммуниста национальность — ничто, международная классовая солидарность — всё, поэтому над «типично французской фамилией» смеяться не будем). Что это: новое массовое движение или очередной иронический перфоманс — опять-таки, ещё не ясно.

Следующий «акт» протестов, как ранее сообщил «КП» активист «желтожилетников» Кристоф Шаленсон, ожидается на январских каникулах. Несмотря на некоторый спад численности демонстрантов, останавливаться они не намерены.

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«Жёлтые жилеты» — французское движение без лидеров. Уже больше двух месяцев оно выступает против попытки правительства поднять акцизы на топливо. Поэтому символом массовых митингов и стала спутница каждого автовладельца — яркая накидка с катафотами. Ни публичных спикеров, ни «пресс-службы» у проекта нет, но на вопросы «Комсомолки» ответил один из его известных активистов — Кристоф Шаленсон (подробности).