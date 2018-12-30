2018-12-30T13:59:39+03:00
Звезды

Генеральный продюсер фестиваля «Дикая Мята»: У нас может звучать любая музыка – кроме… плохой!

Руководитель самой комфортной и независимой в России «Площади мега-звезд» - Андрей Клюкин - о том, как удалось выбиться в лидеры без финансовой поддержки и агрессивного пиара
Илья ГАМОВ
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«Дикая Мята» – это «мультиформатный» фестиваль, куда можно отправиться всей семьей«Дикая Мята» – это «мультиформатный» фестиваль, куда можно отправиться всей семьей
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– Андрей, а вот вы можете прямо сейчас, на финише 2018-го, раскрыть нам все ваши секреты - что вам удалось и чего не вышло?

– За эти 11 лет у нас получилось сделать крупнейший независимый фестиваль в стране. И это удивительно, при том, что за нами не стоит банк или олигарх. Сейчас «Дикая мята» – это самый комфортный фестиваль России.

Из того, что пока не выходит в полной мере, это выстраивание коммуникации. Дело в том, что сейчас почти нет специализированных изданий, в которых можно подробно рассказать о нашем фестивале. К тому же за нами не стоит ещё и радио, журнал или телеканал, - то есть, у нас нет канала для того , чтобы донести до широкой аудитории суть фестиваля

- А как сейчас публика воспринимает фестиваль «Дикая Мята»?

– По-разному. Иногда наши зрители сами додумывают концепцию «Дикой Мяты» и это очень интересно, я периодически задаю этот вопрос в соцсетях. Недавно мне очень понравилось, как написала одна девушка: «…Это фестиваль о любви, доверии и заряде энергии. Этот фестиваль вне формата, и только здесь я узнаю о новой музыке, которую раньше не знала».

– Ну, мне кажется, такое говорят о любом фестивале…

– Ну, если так можно сказать о любом фестивале, то Россия – это фестивальный рай. Но можете от меня добавить формулировку: «Дикая Мята» – это «мультиформатный» фестиваль, куда можно отправиться всей семьей».

Руководитель самой комфортной и независимой в России «Площади мега-звезд» - Андрей Клюкин Фото: Личный архив

Руководитель самой комфортной и независимой в России «Площади мега-звезд» - Андрей КлюкинФото: Личный архив

– А что тут означает слово «мультиформатный»?

– «Мультиформатный» – это фестиваль, где может звучать любая музыка. Кроме… плохой.

Это и стадионные артисты, такие как «БАСТА», «ЗЕМФИРА», «БИ-2», «МУМИЙ ТРОЛЛЬ», «СПЛИН».

И серьезная электронная сцена – это, например: «MUJUICE», «OLIGARKH», «ДЕЛЬФИН», «YUKO», в этом году мы расширим ее до полноценной программы с западными «хедлайнерами».

Это и волна новой музыки – артисты, которых принято называть «фрешмены»:«THE HATTERS», «КОМСОМОЛЬСК», «VERBLUDES», «STONE SUBMARINES», и другие.

Вообще на «Дикой Мяте» новой музыки очень много, мы ежегодно обновляем наш состав на 70%.

Много рока, альтернативы:«ТАРАКАНЫ!», НУКИ, «АФФИНАЖ», «25/17», «ANIMALДЖАZ», «JUNKYARDSTORYTELLAZ», «DUBIOZAKOLEKTIV». В 2019-м будет отдельная рок-сцена.

Есть и коллективы, играющие «worldmusic». (Музыка, стилизованная под традиционную. - И.Г.) Их, правда, не так много, как принято считать – из ста коллективов на «Дикой Мяте» прошлого года «world» коллективов было всего четыре. Но эту музыку мы тоже любим, особенно когда артисты этого жанра работают над интересным звучанием, а не замыкаются в фольклорной парадигме.

За эти 11 лет получилось сделать крупнейший независимый фестиваль в стране

За эти 11 лет получилось сделать крупнейший независимый фестиваль в стране

– Это что имеется в виду?

- Например, это «НЕЙРОМОНАХ ФЕОФАН», хотя его с легкостью можно отнести и к электронике, «LA FANFARRIADEL CAPITÁN» из Аргентины и «SHAMANJUNGLE» из Белоруссии или наши, питерское «ТЕСТО». На «Дикой Мяте» выступают представители всех жанров, кроме эстрадного и шансона.

– Андрей, чем вам «российский шансон» не угодил? Александр Ф. Скляр, поющий песни Вертинского – это плохой шансон?

– Я имею в виду то, что составляет 70% репертуара «Радио Шансон». Эти «Лебеди на пруду…» и «Владимирский централ» – для меня они и есть «российский шансон».

– О’кей, музыкальную концепцию понял.

– А о чем мы действительно заботимся – это комфорт, и это мы делаем нереально круто! К нам приезжают люди с высокими требованиями к инфраструктуре, и мы создаем им комфортную зону – то, чего на других фестивалях не делается.

Люди приезжают на фестиваль на машинах и живут в кемпинге. В кемпинге есть улицы, у улиц – названия, (чтобы не теряться и не шарахаться в поисках, где ты там живешь). В кемпинге обязательно есть линии освещения, где ты можешь зарядить свой смартфон и залезть в бесплатный «Wi-Fi». И тут есть бесплатный горячий душ.

И у нас не продают, как на других фестивалях, питьевую воду по 70 рублей за бутылочку – у нас фонтанчики с питьевой водой. Мало того, в этом году фонтанчики будут с газированной водой!

На «Дикой Мяте» есть даже «комната матери и ребенка» – там есть СВЧ, холодильник, есть «пеленальный» столик, инфракрасные лампы, чтобы было тепло.

У нас на сайте, когда ты принимаешь решение, ехать или не ехать, сразу видишь ряд опций по размещению: и ты сразу можешь купить и билет, и номер в гостинице.

Ты четко знаешь, что после завтрака за тобой заедет трансфер (микроавтобус) и отвезет тебя к часу дня на «Дикую Мяту», а в час ночи вернет тебя в гостиницу, где ты спокойно будешь спать до следующего фестивального дня. Вот этот комфорт, обращенный к зрителям, и есть наш фестиваль «Дикая Мята».

Все музыканты – участники «Дикой Мяты» – понимают, что этот фестиваль – культурологический проект

Все музыканты – участники «Дикой Мяты» – понимают, что этот фестиваль – культурологический проект

– Тогда сразу вопрос: Андрей, вы так настойчиво хотите осчастливить вашу аудиторию, что закрадывается мысль – а у вас нет какой-то тоталитарной идеологии?

– Не вижу ничего плохого, если посетители «Дикой Мяты» будут довольны. Хотите называть это тоталитарным счастьем – ради бога.

– А если кто-то из исполнителей вдруг начнет со сцены что-то проповедовать?

– Такого у нас не было. Мне кажется, что все музыканты – участники «Дикой Мяты» – понимают, что этот фестиваль – культурологический проект. Начать вещать с нашей сцены лозунги – так же странно и неуместно, как это делать со сцены театра, во время спектакля. Сцена - для музыки, но если артист хочет общения вне музыкального контекста, то у нас есть лекторий, в котором он может делиться своими мыслями.

У нас есть замечательный опыт общения с РПЦ. Нам позвонили из миссионерского отдела Тульской епархии с предложением провести лекцию на фестивале. И мы нашли совместную актуальную тему для разговора: «Как определить, что ваш ребенок попал в секту?» В итоге был аншлаг, и зрители нам благодарны. А для меня эта тема актуальна тем более – у меня трое детей.

То есть, мы всегда можем найти общий язык с теми, кто хочет выступить. Фестиваль – это ведь не просто пять сцен и забор. Это – кинотеатр, лекторий, площадки для рисования, арт-объекты, ярмарка, на которую приезжают «хендмейдеры» со всей страны.

Это еще огромная площадка со скалодромами, это и парк аттракционов с бассейнами для катания по волнам. То есть - к нам приезжают «сёрферы» и катаются. Это настоящий город, который мы строим на три дня.

И все это устраивается, чтобы люди приехали и получили удовольствие вне какой-то глобальной идеологии. И, на самом деле, это самый прогрессивный подход к фестивалю, из тех, что могут быть!

– Андрей, а бывает так, что исполнитель выходит, играет, но между песнями вдруг начинает продвигать свою политическую позицию?

– Такого ни разу не было!

– А вы бы позвали на фестиваль группу «ВОПЛИ ВИДОПЛЯСОВА»?

(«ВОПЛІ ВІДОПЛЯСОВА» - украинская рок-группа, ее лидер, Олег Скрипка, сторонник запрета на Украине русского языка, трансляции российских исполнителей в украинском теле- и радиоэфире. Предлагал изолировать в гетто граждан страны, не владеющих украинским языком. Группа поддерживает решение Украиной конфликта на Донбассе военным путем – прим И.Гамова).

– Кстати,«ВОПЛИ ВИДОПЛЯСОВА» раньше у нас играли. Но, если говорить о текущем моменте, то нет, я не приемлю русофобии лидера группы Олега Скрипки. Хотя, возможно, перед тем как называть человека русофобом, правильнее было бы пообщаться по этому вопросу лично, а не доверять СМИ. И с Олегом Скрипкой, возможно, сперва надо пообщаться напрямую, чтобы прояснить его позицию.

Больнее другой вопрос. Есть большой «пул» украинских музыкантов, с которыми мы общаемся, но которые, в контексте политической ситуации, не имеют возможности выступить у нас. Иначе, для части своих поклонников из Украины они станут «предателями», которые поют для «агрессора» и, по возвращении на родину их просто затравят.

Мы постоянно находимся в переписке, и ждем, когда этот конфликт сойдет «на нет», и они смогут спокойно выступить на «Дикой Мяте».

Мне симпатична позиция украинского музыканта SUNSAY, который на эту историю смотрит «сверху». Он в последних клипах привлекал к работам ребят и с Украины, и из России. Он, наоборот, старается нивелировать последствия политических действий, «склеивать», а не усугублять. Я считаю это важной культурологической миссией.

– Андрей, я вас понял, спасибо!

– Повторяю, наш фестиваль – не идеологический, и мне, как продюсеру «Дикой Мяты», интереснее оставить след в культуре родной страны, а не политика. Для меня это – самое важное, такая моя формула счастья, и она не зависит от денег, регалий или продвижения по карьерной лестнице…

Другие подробности о "Дикой Мяте" - на официальном сайте фестиваля.

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