Оливье с кукурузой, сладкая сельдь под шубой и «русский суп»: Как меняются наши новогодние блюда в далеких странах

Согласитесь: для россиян Новый год - это ведь не только поздравительная речь президента, фужер шампанского под бой курантов и пиф-паф фейерверками во дворе. Это в первую очередь гастрономический ритуал. Есть определенный набор традиционных блюд, которые готовятся и съедаются всегда и везде. Однажды живущий в далекой Малайзии приятель пожаловался мне, что на Новый год им с женой приходится класть в оливье вместо зеленого горошка… консервированную кукурузу. Потому что не продается в тамошних магазинах горошек. Вкус у салата был, мягко говоря, непривычный. Но без знакомого с детства кулинарного набора - ну разве ж это праздник!

Мы решили выяснить, как выкручиваются для готовки на новогодний стол наши соотечественники, живущие в разных странах мира.

ТАЙВАНЬ: «ШУБА» - МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА

Петербуржец Юрий Карпов впервые попал на Тайвань около двадцати лет назад. После нескольких туристических поездок решил переехать сюда насовсем. И вот уже восемь лет живет на этом острове в Тихом океане.

- Разумеется, на Новый год мы всегда готовим что-то российское, «советское», к нам в гости приходят еще несколько наших, - говорит Юрий. - Первое время я терялся. Привычные ингредиентов нет, продукты здесь совсем другие. Даже элементарных для нас вещей это касается. Например, майонеза. У нас ведь все салаты с ним. Один раз попробовал готовить сам. Нашел рецепт в интернете. Казалось бы - яйца, растительное масло. Но получилось так себе. Хотя со временем либо удалось найти магазины, где бывают продукты, похожие на наши. Либо просишь знакомых привезти что-то по мелочи из России. Тот же зеленый горошек, например. Кстати, колбасы здесь нет. Ни докторской, ни какой-либо другой. Поэтому для салата оливье я отвариваю говядину и режу ее мелкими кусочками. А вот с селедкой под шубой полный швах. Ее здесь нет. Тем более пряного посола, как мы любим. От этого салата на новогоднем столе пришлось отказаться. Одно на столе остается неизменным. Наша русская водка. Из дома с собой перевез граненный стакан. На праздник - святое дело, - смеется мужчина.

В этом году на Новый год на столе у Карповых был оливье (горошек приберегли загодя), свекольный салат с чесночком и грецкими орехами, холодец (варили, как положено, из трех видов мяса - свиных ножек, говядины, курицы). А еще Юрий квас приготовил.

- Мне из России привозят такие «наборы»: квасное сусло и дрожжи. Сам делаю. Мммм!

По местному ТВ, понятное дело, в новогоднюю ночь «Иронию судьбы» не показывают. Поэтому Юрий заранее накачал для себя и гостей весь праздничный набор: «Иронию…», «Карнавальную ночь», фильмы Гайдая.

- А еще - «День выборов», который очень люблю, и фильм «Чокнутые» Аллы Суриковой (в главных ролях – Караченцов, Ярмольник, Кабо, - Авт.) - я там в юности в массовке сыграл, - смеется Карпов. - Друзья совсем недавно узнали, что я там поучаствовал и иногда просят поставить.

В далеких странах не всегда возможно найти привычные нам продуктыФото: REUTERS

НОРВЕГИЯ: СОСИСКИ ВМЕСТО КОЛБАСЫ

Диляра Шайхразеева переехала в Норвегию из Тульской области - вышла замуж за здешнего фермера. Рассказывает, что старшее поколение норвежцев Новый год как-то специально и не отмечает. Рождество - все-таки главный праздник. А вот для тех, кому лет сорок и младше Новый год уже стал таким же ярким и красочным событием, как, скажем, Хэллоуин - пришедшая из-за границы мода.

Во многих районах Норвегии, кстати, очень много женщин из бывшего Советского Союза, которые когда-то вышли замуж за норвежцев. Между собой они часто общаться, собираются на праздники, вместе готовят. Так было и на этот Новый год.

Диляра рассказывает, что с одной стороны с ингредиентами для наших салатов здесь проблем нет, а с другой - вкус одних и тех же продуктов в Норвегии и России очень сильно отличается.

- Например, здесь по-другому солят селедку. Она очень вкусная, но другая. Поэтому салат из нее получается более сладким или более уксусным, что ли. Не везде продают свеклу (например, для винегрета) и редиску (для окрошки). Но если хорошо поискать, поездить по магазинам, найти можно. И еще совсем нет вареной колбасы. У норвежцев вообще не принято продавать колбасы палками, большими кусками, как у нас. Здесь в магазинах только нарезки. Но я для себя нашла выход, как готовить оливье. Я беру большие местные сосиски, они называются «шьёт пёльсе», отвариваю и мелко нарезаю для салата.

В каждой стране свои новогодние блюдаФото: REUTERS

- А есть блюда, которые вы с бывшими соотечественницами когда-то готовили для себя, а мужья теперь часто просят их приготовить?

- Многим нравится борщ. Здесь его часто называют «русский суп». Девочки, которые приехали из Украины, стараются поправить: вообще-то это традиционное украинское блюдо! Но норвежцы все равно говорят по привычке «русский суп». Для них, на самом деле, русские и украинцы - один народ. Это политики зачем-то стараются заставить нас думать, что это не так.

Кстати. Если кто-то летит с оказией в Россию, русскоязычные друзья чаще всего просят привезти сгущенку (какой без нее торт Наполеон!) и крупнозернистую красную икру.

ЧЕХИЯ: БРАТ-БЛИЗНЕЦ ОЛИВЬЕ

Оказывается, обильно залитый майонезом салат из варенной картошки, морковки, яиц, колбасы и зеленого горошка популярен не только в России.

- В Чехии есть ровно такой же салат, только он называется не оливье, а просто картофельный салат, - рассказывает Елена Кирал, переехавшая в Прагу около семи лет назад. - Его здесь готовят на Рождество. Но многие меняют какие-то ингредиенты по своему вкусу. Могут сделать с колбасой, могут без. Могут добавить горошек или обойтись без него.

Девушка рассказывает, что сегодня в Праге можно найти русские магазины и купить совершенно любые продукты.

- Но мы чаще всего ленимся, - смеется. - Хотя нет, иногда я запекаю мясо по-французски. Дома мы его тоже иногда на Новый год делали.

США: В БОЛЬШИХ ГОРОДАХ - КАК ДОМА

- В Америке мне приходится часто готовить наши русские блюда, потому что на праздники и вечеринки все стараются принести что-то своё, национальное, - рассказывает бывшая журналистка «Комсомольской Правды» Надежда Шульга, которая три года назад переехала вместе с семьей в Штаты. - А так как контингент в наших краях интернациональный, то очень интересно пробовать настоящую еду с разных концов света.

По словам Нади, сложнее всего с «русскими» продуктами в небольших городах, где пока не сложилась русская диаспора и еще не появились «русские» магазины.

- Здесь приходится заменять ингредиенты местными продуктами. Поэтому иногда из-за особенностей муки и молока блины могут получиться другими. Селедку вообще не найти. Зелёный горошек и маринованные огурцы могут быть чуточку другими. Правильную вареную колбасу не купить и творог. Первое время я не знала, где и что искать, поэтому мучилась. Но сейчас приспособилась. В русском магазине беру только творог, гречку и чёрный хлеб.

Но в больших городах все иначе.

- В Вашингтоне, и особенно в Нью-Йорке, очень легко найти любые продукты. Например, в русском магазине можно купить все основные продукты, которые есть в России. А в Нью-Йорке, мне кажется, выбор русских товаров в разы больше благодаря местным производителям и с бывшего пространства СССР. То есть при желании можно приготовить и селедку под шубой, и оливье, и гречку, и абсолютно все конфеты к столу купить. Чёрный хлеб, икра, кефир, мед, семечки, майонез - все, что душе угодно.

В Вашингтоне, и особенно в Нью-Йорке, очень легко найти любые продукты. Например, в русском магазине можно купить все основные продукты, которые есть в РоссииФото: Евгения ГУСЕВА

КАНАДА: КТО ИЩЕТ, ТОТ ВСЕГДА НАЙДЕТ

В Канаде, как и в США, очень много русскоязычных. Поэтому и с магазинами, в которых продаются привычные нам продукты, никаких проблем.

- Новогодний стол у нас довольно консервативный - оливье, холодец, селёдка под шубой, остальные блюда варьируются год от года, - говорит живущий в Монреале Сергей Еремеев. - Мы уже давно нашли нужные магазины, где можно купить все что мы привыкли покупать дома. От гречки до докторской колбасы. А еще я очень люблю манты. Мы их иногда делаем. И здесь в арабских магазинах даже курдючный жир можно купить, чтобы манты посочнее были. На Новый год мы всегда собираемся дома у кого-нибудь из русскоязычных друзей. Стараемся сохранить волшебство праздника: к нам приходит Дед Мороз, дарит детям подарки, все загадывают желания…

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