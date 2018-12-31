Дети Евкурова помогают сверстникам, Кожемяко сделал бесплатными завтраки в школах, а Степашин взял шефство над 50 областями

20 декабря на Большой пресс-конференции Владимира Путина прозвучали и вопросы от "Комсомольской правды" - они касались чиновничьего беспредела и чудовищной пропасти между богатыми и бедными. (см. на нашем сайте за 20.12.2018 Г.) Президент России, в частности, сказал, что в масштабах страны задача по борьбе с бедностью, по сокращению разрыва между богатыми и бедными должна решаться кардинально. А как с этим конкретно в регионах?

Накануне Нового года я позвонил некоторым героям своих публикаций...

Юнус-Бек Евкуров: У нас эта тема - борьба с нищетой - никогда не была заброшена

Юнус-Бек Евкуров: У нас тема борьбы с нищетой никогда не была заброшена 00:00 00:00

- Для нас и раньше это было одним из главных принципов нашей жизни, а в уходящем 2018-м - тем более, ведь он был объявлен Годом добровольца, волонтёра, - рассказал в эфире Радио "Комсомольская правда" глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров. - И мы заканчиваем этот год таким образом, чтобы максимальную помощь оказать тем, кто в ней особенно нуждается.

- Юнус-Бек Баматгиреевич, как вы считаете, что особенно запомнится - тем, кому адресована эта помощь, а также - кто участвует в таких мероприятиях?

- Вот совсем недавно хорошая акция была в Кремле - на заседании Госсовета. Каждый глава региона получил там карточки - пожелания детей своих областей, краев, республик. В том числе, четырёх ребят из Республики Ингушетии. И мы им помощь уже оказали.

Но пошли дальше... Буквально в канун Нового года провели такую же акцию - по примеру кремлевской - и у себя, на расширенном заседании правительства. Наши чиновники также получили адреса наиболее нуждающихся детей - а заявки со всех населенных пунктов собрали заранее. И вот три дня подряд - 29-го, 30-го и 31-го - наши дети - то есть, из семей чиновников - сами едут по этим адресам и вручают подарки нуждающимся сверстникам. В то числе, и мои дети поедут в семью, где девять ребятишек, повезут подарки.

Помимо этого - многое у нас делают и благотворительные фонды, и меценаты, которые там также и подарки готовят и сами развозят по адресам.

Ды мы всегда в таком режиме работали. Эта тема никогда не была у нас заброшена.

- А можете назвать количество ребят, которым оказывается такая помощь?

- Охват детей? Это - сотни. Вечером вот 31-го я всех чиновников заслушаю...

- А, все-таки, чиновники тоже участвуют в этой акции, а не только их дети.

- Да, они, конечно же, присматривают за своими детьми, участвующими в этом волонтёрском движении.

- А что дети дарят детям?

- Подарки, игрушки, одежду... Конечно, сладости. Ну, плюс к этому, мы попросили узнать - может быть, кому-то нужен телевизор или ещё что-то. Чтобы так не получилось: сладости съели, игрушки, как это бывает у детей, вышли из строя... А вот телевизор - это может быть память надолго...То, чего у них не хватает дома.

Олег Кожемяко, губернатор Приморского края: Конечно, я стал лучше понимать бедных людей

- Олег Николаевич, я ещё раз посмотрел ваши предвыборные программы - более трети из них - так или иначе - посвящены борьбе с бедностью...

- Наверное, так оно и есть.

- Это потому, что в Приморье - больше людей, проживающих за чертой бедности?

- Просто здесь населения больше.

- А, значит, выходит - численность бедных выше.

- Мы сейчас будем поправлять это положение. За счёт индексации пособий, в том числе, и на детей. В Приморье их не индексировали шесть лет! Все это будет полностью восполнено...

Олег КожемякоФото: Александр ГЛУЗ

- Вы обещали семьям, где пятеро своих или приемных детей, давать бесплатно жильё...

- Уже даём. И в 2019-м будем также действовать. Никого не обидим.

- Я вот знаю - вы как-то позавтракали в школьной столовой, где завтрак стоил 21 рубль.

- Было дело... Теперь - 42 рубля. Причём - младшие школьники (с 1-го по 7-й класс) завтракают бесплатно.

- Если сравнить Кожемяко - губернатора Приморья с Кожемяко - главой Сахалина или Амурской области... Вы изменились?

- Конечно. Я очень много сейчас вот, в эти месяцы, ездил по краю. И могу честно сказать - стал лучше понимать бедных людей.

- Перед Новым годом вице-губернатором Приморья стала председатель Совета многодетных родителей края Ирина Медведева, мать троих детей

- Да, я сам предложил ей эту должность.

- Она же даже вас критиковала.

- Я такого что-то не помню. Ирина Медведева будет курировать здравоохранение, спорт, труд и социальное развитие.

- - Сколько средств вы направляете на борьбу с бедностью?

- Миллиарды рублей.

- Где их взяли? Это дополнительные деньги, которые вам выдал федеральный центр?

- Это и дополнительные ресурсы, и то, что мы получаем за счёт перераспределения средств...

Сергей Цивилев, губернатор Кемеровской области: Чтобы людям жилось лучше, мы обязательно выполним все национальные проекты

- Если говорить о наших первостепенных планах - все они сориентированы на выполнение известного Указа Президента России от 7 мая 2018-го "О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года". Так вот - на территории Кемеровской области будут реализовываться все национальные проекты, конкретно в 2019 году - 10 из 12.

По предварительным подсчетам, в следующем году на эти цели будет направлено более 28,2 миллиарда рублей. В том числе из федерального бюджета – 17,9 миллиарда, из областного – 6,5, из внебюджетных источников – 3,8 миллиарда рублей.

Сергей ЦивилевФото: GLOBAL LOOK PRESS

Я считаю, что в этой работе должны участвовать все муниципальные образования Кузбасса. Только тогда они смогут модернизировать экономику, дорожную и коммунальную инфраструктуру, а также социальную сферу, а в целом, повысить качество жизни кузбассовцев.

Сейчас вот администрация области завершила разработку региональных составляющих нацпроектов. Утверждены паспорта 43 региональных проектов...

КСТАТИ

Как сообщила нам пресс-служба главы региона, Сергеем Цивилевым на федеральном уровне достигнута договоренность о дополнительном финансировании до 2021 года ряда мероприятий, являющихся для Кемеровской области приоритетными, на сумму 35,7 млрд рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – на 34,4 млрд рублей.

"Реализация перечня мероприятий нацелена на снижение смертности населения, улучшение жизни людей..."

Среди приоритетных мер: переселение жителей с подработанных территорий старых закрывшихся угольных предприятий; строительство хирургического корпуса на базе областного клинического онкологического диспансера, другие значимые для жителей области объекты.

Антон Алиханов, губернатор Калининградской области: Нашим жителям поможет Социальный кодекс

Антон Алиханов: Калининградцам поможет Социальный кодекс 00:00 00:00

- Антон Андреевич, а как у вас в области организована помощь особо нуждающимся?

- У нас сейчас уже подготовлен проект Социального кодекса... Что это такое? А вот что... Ведь накопилось очень много разного рода законодательных актов - местных, какие-то меры поддержки - для разных слоёв населения. И люди зачастую путаются, ходят по всяким инстанциям, пытаются выяснить, что им положено или не положено...

И вот мы решили кодифицировать, скажем так, все наши законы, чтобы упростить жизнь простым гражданам. Ну, и ряд норм сделать общими, чтобы у наших жителей было понимание - на какую конкретную помощь они могут рассчитывать, чтобы и у нас были общие подходы для всех мер поддержки, чтобы не было такой, как прежде, законотворческой разноголосицы.

Антон АлихановФото: Евгения ГУСЕВА

Мы решили все свести в один понятный документ - чтобы у людей не было сумятицы в голове - скажем так.

- Сами до этого дошли?

- Нет. Мы здесь не пионеры - в Ленинградской области это есть, мы вот с губернатором Александром Юрьевичем Дрозденко пообщались, он как-то рассказывал, и я решил это у них позаимствовать. И у нас, после обсуждения в нашей Общественной палате, это тоже заработает...

- А если говорить о благотворительности...

- Да, мы ещё и несколько мер - дополнительных, новых - приняли в части стимулирования ипотеки и для поддержки молодых семей.

Вот у нас очень большая была очередь на участки для многодетных. Мы поняли, что муниципалитеты с этими задачами не справляются, и приняли закон - ближе уже к концу года - что семьи могут взять денежную сумму вместо этой земли, которую им не дают - у нас уже шесть с половиной тысяч человек эта очередь! Так вот - регион начисляет многодетным вместо этих участков 300 тысяч рублей, семьи могут направить их на улучшение своих жилищных условий - там на ипотеку или на оплату взноса за квартиру.

Что касается благотворительности... Мы, кстати, по примеру того, что сейчас происходит в федеральном фонде, на уровне президентских грантов - тоже по просьбе наших волонтеров, разных социальных некоммерческих организаций (НКО) увеличили объём грантовой поддержки.

Ну, и плюс - достаточно серьезно увеличили объём госзаказов для этих социальных организаций. 37 с половиной процентов услуг в нашем регионе оказывают некоммерческие организации. То есть - не бюджетные... Будем, хотя это и не самоцель, и дальше это наращивать, качество услуг у них не хуже, а иногда даже лучше отдельных наших учреждений. Поэтому - для нас такая хорошая поддержка.

- А им какая выгода?

- Ну, они получают бюджетные средства - ведь по сути мы разыгрываем право на оказание социальной услуги для населения. Это для них такая существенная база для развития...

Сергей Степашин, экс-премьер России, председатель Императорского православного палестинского общества (ИППО):

Новые стадионы - это хорошо, но и о дорогих сердцу, а ныне обездоленных уголках России забывать никак нельзя

Сергей Степашин: О дорогих сердцу, а ныне обездоленных уголках России забывать никак нельзя 00:00 00:00

- Сергей Вадимович, мне довелось побывать вместе с вами в православной гимназии в селе Городне (Тверская область), это учебное учреждение вы построили, потом ездили в Муром, где при вашей поддержке восстановлен древний монастырь...

Сергей СтепашинФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Саша, я бы не стал кого-то здесь выделять. Что касается моих любимых православных гимназий и детей, которые там учатся... Ну, это не столько даже благотворительность, это - просто вот - долг, который мы должны отдать.

Гимназию в Городне мы открыли ещё в декабре 2001-го - при церковно-приходской школе. Её, нашу гимназию, возвели всего за полтора года - неподалеку от храма Рождества Богородицы на средства благотворителей.

- Вы тогда руководили Счетной палатой и курировали строительство... И теперь возглавляете попечительский совет гимназии.

- Знаешь, что самое главное в жизни? Что бы тебя не забыли потом... И вспоминали бы не за большие должности, а за то, что что-то хорошее сделал людям. Это - честно.

А вообще - у нас сейчас по стране более 50 отделений Императорского православного палестинского общества. И, в первую очередь, мы будем работать по проблемам России.

У нас есть одна примечательная программа - с митрополитом Тихоном Шевкуновым решили в следующем году все силы потратить на то, чтобы Псков, русская земля - с её удивительными святынями, и в тоже самое время - подзабытая и подзаброшенная, - чтобы земля эту не утратила своего значения доя страны. Количество жителей там же сокращается, хотя стыдно, конечно - это же форпост нашей страны.

Давайте же мы начнём и с русских земель, подзабытых со времён Советского Союза ещё ... Что мы собираемся возрождать по этой программе? Там и школы, там и храмы. Люди должны почувствовать, что это и есть Россия. И они не должны быть бедными, обездоленными.

Вот создаём новые храмы, строим новые стадионы. А там - святыни, которые Россию держали всю жизнь, спасали вместе с Александром Невским. Вот мы и хотим немножко перевернуть сознание сегодня, - и своё, может быть, в какой-то степени, и нашего общества.

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