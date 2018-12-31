2018-12-31T14:26:28+03:00
В мире

Четверо мигрантов избили двенадцать человек в баварском Амберге

В этот же самый день в городе проходило мероприятие против экстремизма и в поддержку толерантности
Эдвард ЧЕСНОКОВ@edvardchesnokov
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Лишь к 9 вечера полиция смогла задержать молодчиковЛишь к 9 вечера полиция смогла задержать молодчиковФото: REUTERS
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29 декабря в городе Амберг (Бавария, ФРГ) прошла многолюдная лекция «Экстремизм и популизм — угрозы для демократия». Идеи толерантности и мультикультурности продвигал известный политолог, профессор Регенсбургского университета Александер Штрасснер.

Дескать, ситуация тяжёлая, «популисты сеют ненависть к «чужакам», благодаря чему рвутся к власти». (Под этим крупнейшие немецкие СМИ и «медиа-эксперты» наподобие Штрасснера подразумевают партию «Альтернатива для Германии», которая год назад сенсационно заняла третье место на выборах в Бундестаг, выступая против нелегальной миграции и за отмену антироссийских санкций).

Однако баварская жизнь резко разошлась с политической теорией. В 18:45 тогда же дня группа из четырёх беженцев напала на пассажира на платформе амбергского вокзала. Это нельзя даже назвать «бытовым конфликтом»: вся четвёрка парней была крепко пьяна и, отметелив одного прохожего, пошла дальше — в здание вокзала и на улицу, избивая всех попадавшихся по пути. В общей сложности от рук «гостей Баварии» пострадало 12 человек в возрасте от 16 до 42 лет; одна из жертв с черепно-мозговой травмой до сих пор находится в больнице.

Лишь к 9 вечера полиция смогла задержать молодчиков: ими оказались выходцы из Афганистана, Сирии и Ирана в возрасте от 17 до 19 лет. Все они ранее состояли на полицейском учёте (проще говоря, уже совершали похожие правонарушения, но почему-то оставались безнаказанными).

Это далеко не первое происшествие с беженцами в Баварии — как сообщала «КП» ранее, в другом городе региона, Аугсбурге, группа афганских юношей устроила массовое изнасилование 15-летней девушки.

На этом фоне последние региональные выборы в Баварии два с половиной месяца назад показали катастрофическое падение рейтингов правящей коалиции (которая поддерживает канцлера Ангелу Меркель, начавшую бесконтрольный приём беженцев): партия ХСС потеряла 10,5 процентных пунктов, её соратники социал-демократы — 10,9 п.п. На их место пришли силы, жёстко критикующие нынешнюю систему, причём с обеих флангов, и справа, и слева — уже упомянутые консерваторы из «Альтернативы для Германии» и ультралевое движение Зелёных.

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Как сообщает региональное издание Passauer Neue Presse, в июле 15-летняя жительница баварского города Аугсбург была изнасилована группой мигрантов-афганцев. Эта история, увы, похожа на предыдущие: девушка пришла к случайным знакомым в общежитие для беженцев — и там (возможно, не вполне добровольно) употребила наркотики. Позже её со следами насилия в полубессознательном состоянии подобрали на улице прохожие и отвели в больницу (подробности)

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