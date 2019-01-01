Поздравление Владимира Путина с Новым годом 2019: Добиться лучшего для себя и для своей страны можно лишь собственными усилиями

Владимир Путин, даже находясь в Магнитогорске на месте случившейся трагедии, не стал ничего менять в своем новогоднем поздравлении. Тем более что оно уже вышло в эфир на восточные регионы России, где Новые год в тот момент уже наступил.

Но и говорил в нем президент о том, что «чужой беды не бывает, а милосердие всегда откликается добром».

- Все мы хотим, чтобы близкие были здоровы, чтобы в доме царило согласие, дети радовали, желания даже самые сокровенные обязательно сбывались, - сказал Путин. – Но мы точно знаем, что добиться лучшего для себя, для своей семьи, для своей страны можно лишь собственными усилиями.

Глава государства напомнил, что предстоит решить много насущных задач, добиваться повышения благосостояние всех граждан России.

- Нужно, чтобы каждый из нас уже в наступающем году почувствовал перемены к лучшему , - заявил президент. – Сделать это мы можем только вместе. Помощников у нас никогда не было и не будет. Поэтому нам важно быть сплоченной, единой, сильной командой. И пусть дружба и добрые надежды сопровождают нас в будущем.

Главное же пожелание Владимира Путина было неизменно:

- Давайте пожелаем счастья тем, кто дорог, искренне желаю вам радости и благополучия, а нашей Родине – успехов и процветания! Поздравляю вас с праздником, с Новым 2019 годом!

Новогоднее поздравление Владимира Путина .

Отметим, что обращение президента России Владимира Путина было записано заранее. А 31 декабря глава нашего государства прибыл лично на место трагедии в Магнитогорск, где произошел взрыв бытового газа. Он провел совещание, которое проходило в палатке МЧС, экстренно развернутой неподалеку от места трагедии.