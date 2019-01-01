Пожар в жилом доме в Орске: Стали известны имена погибших

Пожар в жилом доме по улице Салтыкова-Щедрина в городе Орске вспыхнул сегодня утром. На пульт спасателей сообщение о возгорании поступило в 07:57 ч. На место оперативно прибыли от МЧС России по Оренбургской области 20 человек и 6 единиц техники. В 08:34 ч. огонь был потушен.

В доме были обнаружены тела семи человек. Среди погибших две женщины, двое мужчин и трое детей - от года до пяти лет.

Повреждены внутренняя отделка помещения кухни-веранды, перекрытие, кровля домаФото: Предоставлено очевидцем

На место страшной трагедии прибыл начальник Главного управления МЧС России по Оренбургской области генерал-майор внутренней службы Александра Зенова. Под его руководством сейчас работает оперативная группа ведомства.

В доме были обнаружены тела семи человекФото: Предоставлено очевидцем

Как стало известно, погибшие сняли одноэтажный частный дом для празднования Нового года. Огонь вспыхнул утром в помещении кухни-веранды. Повреждены внутренняя отделка помещения кухни-веранды, перекрытие, кровля дома на общей площади 20 квадратных метров.

Как стало известно, погибшие сняли одноэтажный частный дом для празднования Нового годаФото: предоставлено очевидцем

Предположительная причина ужасного происшествия - неисправность электрооборудования.

Уже стали известны имена почти всех погибших: в настоящее время не удалось установить личность только одного взрослого. «Комсомолка» приводит список жертв:

1. Щелкунов Алексей Владимирович 1994 года рождения

2. Щелкунова Ксения Владимировна 1994 г. р.

3. Логинов константин Николаевич 2012 г. р.

4. Логинов Матвей Николаевич 2015 г. р.

5.Щелкунов Роман Олегович 2018 г. р.

6. Рябуха Алексей Витальевич 1997 г. р.