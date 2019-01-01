Террорист на автомобиле въехал в толпу под Новый год в Токио

2019 год в столице Японии начался с неприятного инцидента — вскоре после полуночи легковая машина въехала в толпу гуляющих в центре города. Речь идёт о популярном среди туристов и молодёжи районе Харадзюку, где из-за празднества было особенно многолюдно. К счастью, большинство из девяти пострадавших отделались лёгкими ушибами — возможно, потому, что автомобиль не мог разогнаться на узкой улочке в центре.

Совершив таран, водитель выскочил из машины и напал на прохожих (ранив одного человека); вскоре его скрутила полиция. Личность преступника уже установлена — это 21-летний Казухиро Кусакабе (Kazuhiro Kusakabe) из Осаки. Серый хэтчбек он арендовал в этом городе и приехал в Токио специально для «наезда». Внутри машины было найдено 20 литров керосина, который Казухиро планировал поджечь под занавес атаки. На первом допросе он признал содеянное «актом террора», однако позже отказался от показаний. Сейчас полиция вменяет ему попытку убийства и выясняет, был ли парень связан с бандподпольем.

Последние годы Страна восходящего солнца считалась одной из самых безопасных в плане террористических угроз — происшествия с «адскими машинами», как правило, случались в Европе и США. Одно из самых кровавых имело место 14 июля 2016 года, когда водитель-смертник Мохамед Лауэж-Булель на грузовике въехал в толпу пешеходов на Английской набережной в Ницце, убив 86 и ранив свыше 250 человек.