2019-01-01T11:50:54+03:00
Экономика

В России начали действовать пенсионные изменения

Возраст выхода на заслуженный отдых будет постепенно увеличен на 5 лет
Владимир НИКОЛАЕВ
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Возраст выхода на заслуженный отдых начнет постепенно повышаться на 5 летВозраст выхода на заслуженный отдых начнет постепенно повышаться на 5 летФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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1 января вступил в силу закон о пенсионных изменениях. Возраст выхода на заслуженный отдых начнет постепенно повышаться на 5 лет: до 65 для мужчин и до 60 для женщин. Каждый год этот возраст будет увеличиваться на единичку, а конечные показатели будут достигнуты к 2024 году.

Как поясняли власти, такие меры необходимы для увеличения пенсионных выплат, а новые параметры возраста соответствуют мировой практике. Средний размер пенсии, как ожидается, составит 20 тыс рублей в месяц. Новый закон вводит новые правила индексации выплат — независимо от инфляции, они будут каждый год расти в среднем на 1 тыс. рублей, что составляет примерно 7%. Индексация будет проводиться 1 января каждого года. После 2024 года индексация будет проходить в два этапа — с 1 февраля на уровень инфляции, а с 1 апреля — в зависимости от размера доходов Пенсионного фонда.

Закон также вводит новое понятие — «граждане предпенсионного возраста». Это мужчины от 60 лет и женщины от 55 лет. Им предусмотрен ряд льгот. Кроме того, льготы предусмотрены и тем, кто должен был выйти на пенсию в 2019 и 2020 годах. Они смогут сделать это на шесть месяцев раньше «нового» пенсионного возраста.

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