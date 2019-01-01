В России начали действовать пенсионные изменения

1 января вступил в силу закон о пенсионных изменениях. Возраст выхода на заслуженный отдых начнет постепенно повышаться на 5 лет: до 65 для мужчин и до 60 для женщин. Каждый год этот возраст будет увеличиваться на единичку, а конечные показатели будут достигнуты к 2024 году.

Как поясняли власти, такие меры необходимы для увеличения пенсионных выплат, а новые параметры возраста соответствуют мировой практике. Средний размер пенсии, как ожидается, составит 20 тыс рублей в месяц. Новый закон вводит новые правила индексации выплат — независимо от инфляции, они будут каждый год расти в среднем на 1 тыс. рублей, что составляет примерно 7%. Индексация будет проводиться 1 января каждого года. После 2024 года индексация будет проходить в два этапа — с 1 февраля на уровень инфляции, а с 1 апреля — в зависимости от размера доходов Пенсионного фонда.

Закон также вводит новое понятие — «граждане предпенсионного возраста». Это мужчины от 60 лет и женщины от 55 лет. Им предусмотрен ряд льгот. Кроме того, льготы предусмотрены и тем, кто должен был выйти на пенсию в 2019 и 2020 годах. Они смогут сделать это на шесть месяцев раньше «нового» пенсионного возраста.

В ТЕМУ

Пенсионный возраст в России повысят с 2019 года: рассчитайте, в каком году вы уйдете на заслуженный отдых

Правительство и президент обсудили параметры новой реформы

Пенсионный возраст в России все-таки повысят. Женщинам - до 60 лет, а мужчинам - до 65 лет. Но повышение пенсионного возраста будет поэтапным, чтобы вам было проще рассчитать год выхода на пенсию, «Комсомолка» предлагает свой калькулятор пенсионного возраста (подробности)

КСТАТИ

Как рассчитать пенсию самостоятельно: пошаговая инструкция от экономистов

Сколько вы уже заработали на старость, можно узнать прямо сейчас. Читайте в нашем материале, как рассчитать пенсию самостоятельно в 2018 году и узнать, сколько вы будете получать, если продолжите трудиться в том же духе

Многие ругают нынешнюю пенсионную формулу. Мол, она слишком сложна для восприятия. При этом все забывают, как было раньше. А раньше, чтобы понять, какую пенсию вы будете получать, нужно было дожить до пенсионного возраста и ждать вердикта от ПФР. И предугадать его было невозможно. Сейчас же все гораздо проще, поэтому рассчитать пенсию можно уже сегодня. Рассказываем, как это сделать. (подробности)