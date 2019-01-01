Алла Пугачева отметила Новый год в замке

- Алла Борисовна отказывается в Новый год от работы, хотя на корпоративах ее выступление стоит 300 тысяч евро! Но она предпочитает проводить новогодние дни с семьей, - рассказали «КП» организаторы звёздных вечеринок.

От работы в новогоднюю ночь отказался и Максим Галкин. Пара встретила новогоднюю ночь в своём замке в деревне Грязь.

- С Новым годом! Мы и все дети России хотим жить под мирным небом. Дедушка Мороз, избавь нас от воин и вранья, от греховной гордыни и ложных амбиций. Пусть всегда будет мама, пусть всегда будет папа, пусть всегда будет мир! - подписала новогоднее фото своих двойняшек Гарри и Лизы Галкиных Алла Пугачева.

orbakaite_k С Новым 2019 годом!! Счастья и мира вашим семьям

Звёздная семья пригласила отпраздновать Новый год самых близких: Кристину Орбакайте с мужем Михаилом Земцовым и дочерью Клавдией, бизнесвумен и лучшую подругу Пугачевой Алину Редель с семьёй.

Пригласили на торжество и старшего брата юмориста Дмитрия Галкина с семьёй.

alla_orfey С наступающим Новым Годом!Мы и все дети России хотим жить под мирным небом

Алла Борисовна 1 января выложила фото с Дмитрием и его близкими.

На этом снимке Пугачева продемонстрировала и свой новогодний наряд - «золотое» мини-платье. Что и говорить, выглядит на этом фото «женщина, которая поёт» потрясающе. Как минимум, на 20 лет моложе своего паспортного возраста.

Как всегда, Алла Борисовна порадовала гостей своими коронными блюдами. По словам близких Пугачевой, Примадонна не только на сцене королева, но и на кухне.

В загородном поместье звёздная семья собрала друзейФото: Личная страница героя публикации в соцсети

- Она отлично готовит! Я очень люблю, когда Алла запекает курицу, - рассказывает о любимой бабушке Дени Байсаров.

— Ещё Алла Борисовна любит жарить огурцы, они получаются по вкусу, как молодые кабачки, — делятся с «КП» друзья звезды. — И ещё одно коронное блюдо у неё было когда-то — шарлипупа. Это когда берёшь картошку и все остатки былой роскоши из холодильника, посыпаешь сыром и смазываешь майонезом, запекаешь в духовке. Получается, как пицца.

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