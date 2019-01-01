Мария Порошина перед родами поменяла паспорт

Мария Порошина в начале года родит сына. Актриса не планирует задерживаться в декрете, так как именно она обеспечивает всю свою большую семью. Праздники Порошина отмечает с детьми и мамой. Контракт на роды актриса заключила в Перинатальном медицинском центре (роды класса «Люкс» стоят 780 тыс.руб.). Уже на февраль запланированы спектакли, в которых играет звезда сериала «Челночницы». Старшая дочь Порошиной 22-летняя Полина (ее отец - Гоша Куценко) выучилась на актрису, и живет гражданским браком с режиссером Яном Яновским. А вот трёх младших дочерей Мария поднимает сама. С их отцом актёром Ильёй Древновым актриса развелась ещё летом. «Я жду ребёнка от любимого мужчины», - самое откровенное признание Порошиной об отце ее 5-го ребёнка.

Поэтому, когда в конце декабря 2018 года приятельницы Марии Порошиной узнали, что актриса поменяла паспорт, то все обрадовались. «Мы решили, что Маша зарегистрировала отношения с отцом ребёнка - поменяла фамилию, поэтому пришлось получать новый паспорт», - рассказала «Комсомольской правде» подруга Порошиной. - Но оказалось, что поздравлять рано. В начале ноября Маше исполнилось 45 лет, поэтому она поменяла паспорт. Положено в этом возрасте менять документ. Так что все как и раньше - сама она всех детей будет тянуть. Мы думаем, что отец ребёнка или Древнов, который был никакущим мужем - ни денег от него, ни помощи. Или же женатый мужчина, поэтому его и нет в жизни Маши».

Напомним, что сама актриса утверждала - отец ее 5-го ребёнка иностранец. Мама Порошиной даже выдвинула версию, что он испанец. Однако, озвучить для прессы идею с иностранным женихом Порошиной подсказал ее друг и отец старшей дочери Гоша Куценко. Это было сделано для того, чтобы в женихи Порошиной прекратили записывать всех ее друзей мужского пола.

Мама Марии заслуженная артистка Наталья Красноярская рассказывала, что Илья Древнов, с которым ее дочь прожила 17 лет устраивал дебоши:

«Бывали такие моменты, когда я приезжала ночью, и не только я приезжала, но и Гоша Куценко. И мы как-то наводили порядок в доме. Гоша - настоящий мужчина, ответственный за всех...»

А вот Илья Древнов был против многодетной семьи, даже когда Мария была беременна их третьей общей дочерью, он возражал против пополнения в семье. А Порошина, родив, мечтала о пятом ребёнке. И даже восхищалась мамой семерых детей Ириной Леоновой, которая успевает играть в театре, несмотря на то, что от неё ушёл муж Евгений Цыганов.

«Я детей хочу всегда!» - говорила Мария после четвёртых родов. И всегда надеялась лишь на себя, всегда была уверена, что справится. Сейчас ей помогают проверенные годами няни - в доме с детьми (13-летней Серафимой, 8-летней Аграфеной, 2-летней Глафирой) постоянно находятся две помощницы. Когда родится сын, Мария планирует взять ещё одну помощницу.

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