Новогодние огоньки: В погоне за молодостью

Помните, что там было по телевизору? В тумане? Вот-вот… А ведь тысячи людей готовили шоу, старались удивить, придумывали ходы, мучали звезд, мотаясь с ними по заснеженной Москве, часами куковали на «Мосфильме» среди конфетти и искусственных елочек. И ведь наверняка, в редкие свободные минуты между тостами, танцами и холодцом вы снисходительно бросали: «Опять одни и те же!», «Сколько можно!». В соцсетях опять полетел анекдот, мол, все участники огоньков делятся на две части: «Кто это такой» и «Ой, он еще жив!». Зло и несправедливо. Всеобщий парад звезд, выставка достижений российского шоу-бизнеса доказали, что, во-первых, все звезды выглядят хорошо, одеты дорого. Во-вторых, их голоса и лица все моложе с каждым годом. В-третьих, Алла Пугачева в очередной раз проявила мудрость и отказалась участвовать в праздничных шоу, чтобы не дай бог, не быть в числе тех, кто «надоел» и «сколько можно».

Все остальные, к счастью, были. И отчаянно, наперебой, с надрывом доказывали, как они молоды, как чувствуют тренды, как продолжают находиться на волне моды и оттуда, сверху поплевывают на досужие разговоры.

Филипп Киркоров все не мог определиться с цветом своего настроения. Пару раз за ночь он у него был синим, потом в компании с Егором Кридом черным. В другой компании уже не юные, в принципе, Киркоров и Николай Басков в длинных трусах (прости меня, господи) бегали вокруг надувного бассейна и кричали «Ибица! Ибица!», всячески подчеркивая свою независимость и современность. Их многолетние поклонницы, исправно покупающие билеты на шоу «Я» и «Верую» наверняка были слегка озадачены, но чего не сделаешь - надо же завоевывать очки у молодежи.

Валерия Леонтьева подняли на строительной платформе над площадью Маяковского, и мэтр, с трудом сохраняя равновесие, исполнил что-то свежее, неожиданное.

Евгений Петросян выступил в дуэте с Ольгой Бузовой… И это смотрелось вполне адекватно, Ольга готовый актер для шоу «Кривое зеркало».

Для хита года «Пьяная Любовь» (Дима Билан и Полина) сняли целые клип…

Помните, что там было по телевизору? В тумане? Вот-вот… А ведь тысячи людей готовили шоу, старались удивить. ФотоПомните, что там было по телевизору? В тумане? Вот-вот… А ведь тысячи людей готовили шоу, старались удивить

Все дорого, все весело, все уместно… И показательно, что покорившая интернет певица Монеточка, совершенно не выбивалась из общего хора. Давно известно, что безжалостная машина новогодних шоу мгновенно перемалывает любого исполнителя, включая его в смеющийся, веселящийся пул…

Что отличало этот Новый год? «Квартирник» у Маргулиса? Мило, но что-то подобное всегда было. Поющие батюшки на телеканале «Спас»? Круто, но опять же, как им спорить с Басковым в трусах?

Зато Татьяна Тарасова затмила всех. Ее показывали чаще Урганта, чаще Киркорова. Даже чаще чем Аллу Пугачеву в те годы, когда она ходила на огоньки. Татьяна Анатольевна удачно стала лицом банка, который выкупил все рекламное время на основных каналах сразу после речи Президента и все доказывал и доказывал свои преимущества над всеми остальными. Вот, кстати, может это и выход? Чем снимать дорогие огоньки, которые или не смотрят, или ругают, пускать дорогую рекламу с известными лицами? Похоже к этому все и идет.

ЕЩЕ КОЛОНКА АВТОРА

Иван Ургант и украденный огонек

«Голубые огоньки», как учит наш великий фильм «Москва слезам не верит», были всегда. И давно стали частью новогодней традиции вместе с мандаринами и оливье. Но шутить над мандаринами - дело безнадежное. Они и без того смешные. А вот нанести удар по голубым огонькам - дело святое. Иван Ургант (постоянный ведущий новогодних шоу на Первом) и его команда (постоянные участники этих шоу) решили все сделать не так, как раньше. Вернее так, как было раньше. По их мнению. И должно было получиться весело. (подробности)