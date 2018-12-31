Иван Ургант и украденный огонек

«Голубые огоньки», как учит наш великий фильм «Москва слезам не верит», были всегда. И давно стали частью новогодней традиции вместе с мандаринами и оливье. Но шутить над мандаринами - дело безнадежное. Они и без того смешные. А вот нанести удар по голубым огонькам - дело святое. Иван Ургант (постоянный ведущий новогодних шоу на Первом) и его команда (постоянные участники этих шоу) решили все сделать не так, как раньше. Вернее так, как было раньше. По их мнению. И должно было получиться весело.

А как иначе, если в гостях Гречка, Монеточка, Федук и все-все-все герои русского интернета. Блогеры, влогеры, певицы, стендаперы… Если вам одинаково не знакомы и имена этих звезд, и род их деятельности - не расстраивайтесь. Просто вы не аудитория Первого канала.

По идее авторской группы гости расселись за столами, как это было модно в 1960-х. На плечах дождик и конфетти, на лицах натянутые улыбки. Подчеркнуто глупые шутки в стилистике конферанса 1980-х от самого Ивана, и его соратников Дмитрия Хрусталева, Александра Гудкова и Аллы Михеевой. Звезды «Ютьюба» из 2018 поют древние песни 2000-х.

Смешно? Черт его знает… Не самые великие музыкальные творения, которым в свое время повезло стать хитами, перепевались отвратительными голосами. «Солнышко мое», «Голубь», «Любимая моя»… Те, кто слышали эти песни в оригинале скорее всего признают, что в новом варианте они заметно проигрывают. Те, кто в восторге от кумиров интернета-2018 наверняка сделают вывод, что хиты недалекого прошлого весьма посредственные произведения… В итоге и те, и те будут правы, но юмора в этом действе крайне мало, а вот взаимного издевательства предостаточно… Не знаю как у вас, у меня новогоднего настроения не прибавилось. Вроде и песни знаю, и тех, кто в моде, чаще всего различаю, но кроме как о «тщете всего сущего» думать не получалось. Ну бог с ними. Не смешно, бывает. Но вот зачем Илья Соболев читал миниатюру Яна Арлазорова? Пародия на артиста, который 10 лет назад умер? Самой миниатюре 15 лет! Кому-то действительно странно, что за 15 лет юмор поменялся? Да за это время страна поменялась раз пять! Айфоны появились! Все тот же интернет в каждом доме! Если нынешние шутки Ильи через 10 лет останутся смешными – значит беда у нас будет с юмором через 10 лет. Данила Поперечный выступил с отрывком из рассказа Михаила Задорнова. Про американцев… Даже Михаил Николаевич, когда был жив, успел поиздеваться над самими собой, шутившим над американцами! По нему последовательно прошлись и в КВН, и в «Камеди». Его «ну тупые» сначала стали поговоркой, а потом трендом политических передач. И Поперечный решился на пародию на Задорнова? Ребята, что у вас со вкусом?

При всей любви к Ивану, «Вечернему Урганту» и всей его команде новогодний выпуск оказался… странным. Он точно не для тех, для кого огоньки привычный праздничный фон. Он едва ли для фанатов блогеров и влогеров. В конце концов, для того, чтобы понять где смеяться, огоньки в стилистике времен раннего Брежнева надо, как минимум, смотреть. Столь же весело было бы от пародий на Виссариона Белинского и на Бориса Чиркова… Хорошо впереди настоящие огоньки. Они давно уже стали пародией сами на себя, и этот юмор всей стране понятен.

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