2018-12-31T01:54:34+03:00
Телевизор

Иван Ургант и украденный огонек

Программа «Голубой Ургант» остро, смело накинулась на эстраду 2000-х. Досталось даже Яну Арлазорову
Павел САДКОВЗаместитель главного редактора "Комсомольской Правды"
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Постоянный ведущий новогодних шоу на Первом канале Иван Ургант со своей командой решил сделать все так, как раньшеПостоянный ведущий новогодних шоу на Первом канале Иван Ургант со своей командой решил сделать все так, как раньшеФото: Первый канал
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«Голубые огоньки», как учит наш великий фильм «Москва слезам не верит», были всегда. И давно стали частью новогодней традиции вместе с мандаринами и оливье. Но шутить над мандаринами - дело безнадежное. Они и без того смешные. А вот нанести удар по голубым огонькам - дело святое. Иван Ургант (постоянный ведущий новогодних шоу на Первом) и его команда (постоянные участники этих шоу) решили все сделать не так, как раньше. Вернее так, как было раньше. По их мнению. И должно было получиться весело.

А как иначе, если в гостях Гречка, Монеточка, Федук и все-все-все герои русского интернета. Блогеры, влогеры, певицы, стендаперы… Если вам одинаково не знакомы и имена этих звезд, и род их деятельности - не расстраивайтесь. Просто вы не аудитория Первого канала.

По идее авторской группы гости расселись за столами, как это было модно в 1960-х. На плечах дождик и конфетти, на лицах натянутые улыбки. Подчеркнуто глупые шутки в стилистике конферанса 1980-х от самого Ивана, и его соратников Дмитрия Хрусталева, Александра Гудкова и Аллы Михеевой. Звезды «Ютьюба» из 2018 поют древние песни 2000-х.

Смешно? Черт его знает… Не самые великие музыкальные творения, которым в свое время повезло стать хитами, перепевались отвратительными голосами. «Солнышко мое», «Голубь», «Любимая моя»… Те, кто слышали эти песни в оригинале скорее всего признают, что в новом варианте они заметно проигрывают. Те, кто в восторге от кумиров интернета-2018 наверняка сделают вывод, что хиты недалекого прошлого весьма посредственные произведения… В итоге и те, и те будут правы, но юмора в этом действе крайне мало, а вот взаимного издевательства предостаточно… Не знаю как у вас, у меня новогоднего настроения не прибавилось. Вроде и песни знаю, и тех, кто в моде, чаще всего различаю, но кроме как о «тщете всего сущего» думать не получалось. Ну бог с ними. Не смешно, бывает. Но вот зачем Илья Соболев читал миниатюру Яна Арлазорова? Пародия на артиста, который 10 лет назад умер? Самой миниатюре 15 лет! Кому-то действительно странно, что за 15 лет юмор поменялся? Да за это время страна поменялась раз пять! Айфоны появились! Все тот же интернет в каждом доме! Если нынешние шутки Ильи через 10 лет останутся смешными – значит беда у нас будет с юмором через 10 лет. Данила Поперечный выступил с отрывком из рассказа Михаила Задорнова. Про американцев… Даже Михаил Николаевич, когда был жив, успел поиздеваться над самими собой, шутившим над американцами! По нему последовательно прошлись и в КВН, и в «Камеди». Его «ну тупые» сначала стали поговоркой, а потом трендом политических передач. И Поперечный решился на пародию на Задорнова? Ребята, что у вас со вкусом?

При всей любви к Ивану, «Вечернему Урганту» и всей его команде новогодний выпуск оказался… странным. Он точно не для тех, для кого огоньки привычный праздничный фон. Он едва ли для фанатов блогеров и влогеров. В конце концов, для того, чтобы понять где смеяться, огоньки в стилистике времен раннего Брежнева надо, как минимум, смотреть. Столь же весело было бы от пародий на Виссариона Белинского и на Бориса Чиркова… Хорошо впереди настоящие огоньки. Они давно уже стали пародией сами на себя, и этот юмор всей стране понятен.

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