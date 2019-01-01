2019-01-01T15:18:01+03:00
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«Песня года»: кого исключили из главного музыкального фестиваля, а кто сам ушел

Как изменился главный концерт года
Ирина ВИКТОРОВА
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Николай Басков встречает 2007 год свиньи на "Песне года". И он же с Филиппом Киркоровым на "Песне года 2018". Фото: globallookpress и Михаил ФроловНиколай Басков встречает 2007 год свиньи на "Песне года". И он же с Филиппом Киркоровым на "Песне года 2018". Фото: globallookpress и Михаил Фролов
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1 и 2 января на канале «Россия1» премьера телевизионного музыкального фестиваля «Песня года». Два дня в эфире звучат самые яркие песни прошедшего года. В эфире этот популярный концерт с 1971 года. Вспоминаем, как менялись правила «Песни года» и смотрим, какие сюрпризы нас ждут в этом году.

Сюрпризы в эфире

Неожиданностей не случится. В эфире «Песни года» любимые народом звезды с композициями, которые телезрители за минувший год выучили наизусть. Много завсегдатаев, но есть и «свежие лица». 24-летний Димаш Кудайберген весной дает сольный концерт в Кремлевском дворце, поэтому эфир на многомиллионную аудиторию придется как нельзя кстати. Казахский певец с уникальным голосовым диапазоном выступает по всему миру, в праздничные дни он представит песню на музыку Игоря Крутого, слова Михаила Гуцериева. Появится на «России» полуфиналист «Голоса» Антон Беляев – основатель «Therr Maitz». А вот Burito (Игорем Бурнышевым) телезрителей уже не удивить. Будут Интарс Бусулис, «MBAND», «Artik&Asti», «IOWA». Денис Клявер вернулся в лидеры всех хит-парадов с песней, которую сочинил сам «Когда ты станешь большим». Дали эфирное время Елене Темниковой и группе «DoReDos», вернулась Таисия Повалий.

Полина Гагарина на "Песне года 2006" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Полина Гагарина на "Песне года 2006"Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Старейший телефестиваль не отстает от модных музыкальных тенденций столицы - DJ фестиваля Катя Гусева. Это любимый DJ Филиппа Киркорова и его подруга. Киркоров в «Песне года» в этот раз непременно исполнит дуэт с Басковым – «Ибица».

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Полина Гагарина и Гена Дудин на Песне года-2018
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Артисты-2018: Светлана Лобода, Лариса Долина, Александр Малинин, Юлианна Караулова, Александр Буйнов, Григорий Лепс, Дмитрий Билан, Жасмин, Артур Пирожков, Слава, «А-Студио», Анжелика Варум, Диана Арбенина, Лолита, Александр Панайотов, Зара, Ани Лорак, Ирина Аллегрова, Кристина Орбакайте, Полина Гагарина, Елка, «Дискотека Авария», Ирина Дубцова, Алсу, Валерия, Владимир Пресняков, Егор Крид, Сергей Лазарев.

Леонид Агутин получит диплом как «Поэт года». «Балуют меня в этом году! Особенно приятно признание литературных свершений, честно говоря. Лауреатом «Песни года» я становлюсь 24-й раз…» - подсчитал Агутин.

Верка Сердючка на "Песне года 2006" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Верка Сердючка на "Песне года 2006"Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Из старожил фестиваля споют: в 44-й раз Лев Лещенко (всего за историю фестиваля он исполнил 71 песню), в 36-й раз Валерий Леонтьев, в 26-й раз Лайма Вайкуле, Игорь Николаев, Филипп Киркоров и Ирина Аллегрова. Из легенд в этот раз отсутствуют трое. София Ротару – певица по собственной инициативе отменила выступление в России, так как накануне записи концерта (1 декабря в Москве в СК «Олимпийский») Украина вводила военное положение. Ротару отказалась в этом году не только от «Песни года», но и от всех денежных корпоративов в России. Эдита Пьеха не приезжает на фестиваль из-за почтенного возраста, хотя периодически выступает в Санкт-Петербурге. Ну а Алла Пугачева готовится к юбилейному концерту, на котором прозвучит много новых песен, так что будем ждать Примадонну в следующей «Песне года».

Алла Пугачева на "Песне года 2006" Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА

Алла Пугачева на "Песне года 2006"Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА

Традиции не нарушают

В начале фестиваль называли «Песня 71», «Песня 72»… В телеэфире выступали лучшие, по мнению партии, исполнители минувшего года. Пели под фонограмму, и в 1977-м году приглашенная звезда Анна Герман с трудом договорилась с режиссером спеть «вживую». Танцевать не было принято – звезды слегка раскачивались в такт музыке, разводя руки в разные стороны. Валентина Толкунова, Иосиф Кобзон, Лев Лещенко были главными звездами «песни», а вскоре «власть захватила» София Ротару. Шло время – публика и артисты раскрепощались, и вот уже София Ротару ходит по залу, собирая букеты у зрителей… В 1992 году «Песню года» заменили на хит-парад «Останкино», так как на проведение фестиваля не нашлось денег. Вернула концерт в эфир в 1993-м году его ведущая Ангелина Вовк: «Я была в шоке, когда закрыли фестиваль. Пришла на прием к тогдашнему председателю «Останкино» Егору Яковлеву и прямо заявила: «Песню» закрыли несправедливо, и ее надо возобновить!» Яковлев сказал, что лично он передачу не закрывал, но обязательно во всем разберется. Вопрос решался около года…»

Лайма Вайкуле на "Песне года" 2018 Фото: Михаил ФРОЛОВ

Лайма Вайкуле на "Песне года" 2018Фото: Михаил ФРОЛОВ

Бессменными ведущими «Песни года» были Ангелина Вовк и Евгений Меньшов, в 2005-м и 2006-м компанию им составила Алла Пугачева. А с 2007 года у руля фестиваля Лера Кудрявцева и Сергей Лазарев. Продюсирует проект «АРС» (компания Игоря Крутого). На «Песне года» все традиционно – ведущие объявляют номера и немного шутят, артисты выступают на сцене, потом вместе с авторами хитов получают дипломы лауреатов «Песни года». Привычные декорации, приличные шутки, даже Ольги Бузовой не было. В общем, обойдется без неожиданностей.

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