Киркоров отпраздновал Новый год со своими наследниками
К рождению своей дочери Аллы-Виктории Филипп Киркоров купил дом в Подмосковье. А когда у артиста родился сын, вся семья Киркорова переехала в его загородный особняк.
Новый год король российской поп-сцены встретил со своими наследниками - 7-летней Аллой-Викторией и 6-летним Мартином. И конечно же, тетей Мари, которая помогает артисту воспитывать детей. К семье присоединился и отец певца Бедрос Киркоров. Из Болгарии прилетел и дядя Филиппа Харри Киркоров. Во дворе дома наследники Киркорова катались на ледяной горке, лепили снеговика.
Специально для детей Киркоров пригласил Деда Мороза, который вручил малышам подарки. Кстати, в прошлые годы, когда Филипп отмечал праздник в замке Аллы Пугачевой и Максима Галкина, в качестве Деда Мороза к звездным детям приходил Миколас Орбакас, первый муж Примадонны.
-Каждый год, с рождения дочки, мой папа на Новый год приходил к нам в костюме Деда Мороза,- рассказывала «КП» Кристина Орбакайте. -Папа — настоящий профессиональный Дед Мороз.
Кстати, по рассказам Миколаса Орбакаса, в юности подрабатывала Снегурочкой и Алла Пугачева.
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