Киркоров отпраздновал Новый год со своими наследниками

К рождению своей дочери Аллы-Виктории Филипп Киркоров купил дом в Подмосковье. А когда у артиста родился сын, вся семья Киркорова переехала в его загородный особняк.

Новый год король российской поп-сцены встретил со своими наследниками - 7-летней Аллой-Викторией и 6-летним Мартином. И конечно же, тетей Мари, которая помогает артисту воспитывать детей. К семье присоединился и отец певца Бедрос Киркоров. Из Болгарии прилетел и дядя Филиппа Харри Киркоров. Во дворе дома наследники Киркорова катались на ледяной горке, лепили снеговика.

martinkirkorov Во дворе дома наследники Киркорова катались на ледяной горке, лепили снеговика

Специально для детей Киркоров пригласил Деда Мороза, который вручил малышам подарки. Кстати, в прошлые годы, когда Филипп отмечал праздник в замке Аллы Пугачевой и Максима Галкина, в качестве Деда Мороза к звездным детям приходил Миколас Орбакас, первый муж Примадонны.

allavictoriyakirkorova Специально для детей Киркоров пригласил Деда Мороза

-Каждый год, с рождения дочки, мой папа на Новый год приходил к нам в костюме Деда Мороза,- рассказывала «КП» Кристина Орбакайте. -Папа — настоящий профессиональный Дед Мороз.

martinkirkorov Дед Мороз вручил малышам подарки

Кстати, по рассказам Миколаса Орбакаса, в юности подрабатывала Снегурочкой и Алла Пугачева.

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