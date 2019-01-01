2019-01-01T20:15:06+03:00
Звезды

Киркоров отпраздновал Новый год со своими наследниками

Артист собрал всю семью в подмосковном доме
Алина ЧЕРНОВА
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Фото: instagram.com/fkirkorov/Фото: instagram.com/fkirkorov/
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К рождению своей дочери Аллы-Виктории Филипп Киркоров купил дом в Подмосковье. А когда у артиста родился сын, вся семья Киркорова переехала в его загородный особняк.

Новый год король российской поп-сцены встретил со своими наследниками - 7-летней Аллой-Викторией и 6-летним Мартином. И конечно же, тетей Мари, которая помогает артисту воспитывать детей. К семье присоединился и отец певца Бедрос Киркоров. Из Болгарии прилетел и дядя Филиппа Харри Киркоров. Во дворе дома наследники Киркорова катались на ледяной горке, лепили снеговика.

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Во дворе дома наследники Киркорова катались на ледяной горке, лепили снеговика
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Специально для детей Киркоров пригласил Деда Мороза, который вручил малышам подарки. Кстати, в прошлые годы, когда Филипп отмечал праздник в замке Аллы Пугачевой и Максима Галкина, в качестве Деда Мороза к звездным детям приходил Миколас Орбакас, первый муж Примадонны.

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Специально для детей Киркоров пригласил Деда Мороза
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-Каждый год, с рождения дочки, мой папа на Новый год приходил к нам в костюме Деда Мороза,- рассказывала «КП» Кристина Орбакайте. -Папа — настоящий профессиональный Дед Мороз.

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Дед Мороз вручил малышам подарки
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Кстати, по рассказам Миколаса Орбакаса, в юности подрабатывала Снегурочкой и Алла Пугачева.

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