2019-01-01T18:13:42+03:00
Звезды

Анна Калашникова: Думала, встречу Новый год в реанимации с сыном!

Перед праздниками в семье певицы произошла беда
Алина ЧЕРНОВА
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Анна подарила сыну целый мешок его любимых машинокАнна подарила сыну целый мешок его любимых машинокФото: Личный архив
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-Родители в качестве новогоднего подарка попросили подарить им путевку в санаторий. Взяли с собой внука, моего сына Даню,-рассказывает «КП» звезда ток-шоу, певица и бывшая невеста Прохора Шаляпина Анна Калашникова. - А потом звонок от мамы: «Даня потерял сознание, находится в реанимации!»

Я первым самолётом вылетела к сыну. Думала, встречу Новый год с ним в реанимации, но, к счастью, врачи спасли малыша, ему сейчас уже лучше. После реанимации отправила сына в платную клинику, чтобы за ним был хороший уход. Попросила поставить в его палате кровать для меня. Спала рядом с малышом, очень переживала за его здоровье. Выяснилось, что Данечка подхватил ротавирусную инфекцию. Благо лекарства и капельницы помогли. Сейчас мы уже отдыхаем в Таиланде. Подарила сыну целый мешок его любимых машинок.

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Анна Калашникова: «Я рада, что Прохор Шаляпин хочет ребёнка от бывшей жены Джигарханяна!»

Прохор Шаляпин и Виталина Цымбалюк-Романовская уже не скрывают, что они вместе.

Более того, по словам бывшей невесты Шаляпина певицы Анны Калашниковой, Прохор хочет, чтобы Виталина подарила ему наследника.

Анна уверяет, что рада за своего бывшего, поскольку успела подружиться с экс-женой Армена Джигарханяна.

С Прохором и Виталиной она даже снялась недавно для новогодней фотосессии в студии у стилиста Ирины Кривко (подробности)

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