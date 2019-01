Победитель шоу «Голос-7» Петр Захаров: «Консерваторию окончил с приговором «профнепригоден»

Все было, как и должно было быть 1 января — размеренно, тягуче плавно и иногда заунывно. Как будто в дреме. Первыми спели финалисты: Петр Захаров, Шаэн Оганесян, Рушана Валиева и Амирхан Умаев сплотились, несмотря на дух соревнования, и поздравили Россию с Новым годом совместным исполнением хита Мерайи Кэри All I Want For Christmas Is You. По нашему, по-русски.

Петр Захаров, Шаэн Оганесян, Рушана Валиева и Амирхан Умаев. All I Want for Christmas Is You. Голос 7. Финал. Фрагмент выпуска от 01.01.2019.Финалисты исполняют песню Мэрайи Кэри All I Want for Christmas Is You. Песня написана в соавторстве с Уолтером Афанасьефф для четвертого альбом Кэри Merry Christmas 1994 года. Это самая коммерчески успешная рождественская песня трек занимает 11-е место в списке лучших в истории синглов по продажам. По признанию Кэри и Афанасьефф, песня была написана за 15 минут.

Потом каждый наставник дал импульс ученику — спел вместе с ним в преддверии голосования. Что характерно, раздали собственные песни. Ани Лорак — «Верни мою любовь», Сергей Шнуров — «Мой голос», Баста — трек Stay, который несколько дней назад был презентован в айтюнз. Константин Меладзе выделил потенциальному победителю Петру Захарову трогательную «Метель», под которую нетрудно было и заснуть.

Петр Захаров и Константин Меладзе. Опять метель . Голос 7. Финал. Фрагмент выпуска от 01.01.2019.Константин Меладзе и Петр Захаров исполняют песню Опять метель . Песня вошла в альбом Кристины Орбакайте Слышишь это я... 2008 года. Музыку к песне написал Константин Меладзе, слова основаны на стихотворении бывшего спичрайтера президентов России Джахан Поллыевой.

Почему потенциальному? Уже во время голосования в четвертьфинале и полуфинале отрыв Захарова от преследователей был двукратным. Тогда даже букмекеры предлагали самый маленький коэффициент на победу Петра, настолько все было очевидно. А во время финала и вовсе не принимали на него ставки — заработать на победе артиста было невозможно.

Ну, а как только в финале Захаров вышел в белой рубахе нараспашку с крестом поверх мускулистой груди, чтобы спеть «Русское поле» Яна Френкеля...пахнуло Сергеем Безруковым...остатки интриги и вовсе улетучились (под храп зрителей — репертуар в этом году подкачал).

Петр Захаров. Русское поле . Голос 7. Финал. Фрагмент выпуска от 01.01.2019.Петр исполняет песню Русское поле . Песня была написана в 1968 году Яном Френкелем на стихи Инны Гофф для фильма Новые приключения неуловимых . Первым исполнителем был Юрий Гуляев, впоследствии песня вошла в репертуар множества певцов, в том числе Льва Лещенко, Марка Бернеса, Валерия Ободзинского, Иосифа Кобзона.

Первым от конкурса отцепили Шаэна Оганесяна. Второй — Рушану Валиеву. И в ходе прямого столкновения голосов Петр Захаров обошел Амирхана Умаева: 54% на 46%. Победитель получил 1 миллион рублей от спонсора и контракт с компанией Universal Music на запись сингла.

- Финал шоу «Голос», я не мог поверить, что это случилось, - рассказал Захаров. - Потому что никогда не загадываю наперед и люблю сюрпризы. Делаю все, что могу сделать сейчас, а потом будь, что будет. И когда это принесло такие результаты, как финал «Голоса», это было счастьем. Усиленно не ожидал, что за меня будет голосовать столько людей, старался сконцентрироваться на исполнении. Что касается Константина и публики — в моей жизни это перезагрузка. Это мои крылья сейчас. С моим неверием в себя — это было вторым рождением. И потому это крайне важно.

- Какие ощущения от победы?

- Эмоций — буря! Но самое главное — благодарность зрителям. За то, что дали понять: нравственная песня — это не скучно, это счастье. Спасибо всем, кто не спал. Каждого хочу поблагодарить.

- Знаете, на что потратите выигранный миллион?

- У меня была давняя мечта. Это будет огромный сюрприз. Песня. Не буду говорить, но это то, к чему призывала меня мама — часть спасения моей души и, возможно, чьей-то еще. Одна из самых святых песен для меня, которую мечтаю записать, как следует. По-настоящему.

- Мечтой был и проект «Голос», ведь вы попали в шоу далеко не сразу.

- Три раза отправлял заявку. Ответ не приходил. Но я не сдавался. Ко мне после концертов подходили зрители и спрашивали: «Где вы в телевизоре?». А я не формат. Я не из «голубых огоньков».

- Наверно, потому что вы поете классику, что не очень популярно сегодня. Почему?

- У меня семья такая. Отец — композитор, мама — учительница, мастер художественного слова. Поэтому и музыка соответствующая всегда звучала дома. Классика или народные песни. Когда я поступил в хоровое училище, мне очень хотелось петь. И я перешел на вокальное отделение. Открылось, что у меня врожденное нарушение голосового аппарата. Они намучились со мной. В итоге я выпустился из консерватории с тройкой с приговором - «профнепригоден». Потом пошел в армию, служил в оркестре штаба. И однажды окончательно сорвал голос. Стали обследовать — там и выяснился дефект голосового аппарата. Потом я нашел правильного педагога, который объяснил, что это особенность. Мы начали работать. Пошли концерты. С тех пор я поменял 17 педагогов по вокалу.

Песня победителя. Петр Захаров. Смуглянка . Голос 7. Финал. Фрагмент выпуска от 01.01.2019.Петр исполняет песню Смуглянка . Слова песни написал Яков Шведов, музыку Анатолий Новиков. Песня была частью сюиты, посвященной Григорию Котовскому. Написана в 1940 году, но впервые исполнена только в 1944 году.

- И тренеров по фитнесу, судя по всему.

- Да, спорт занимает огромное место в жизни. Начал ходить по секциям единоборств. Основная мотивация была в том, что обижали старшие. Я же был творческий ребенок, тихий безобидный. Как-то дал себе обещание, что стану самым сильным. Пытался за месяц стать, как Арнольд. Потом отучился на фитнес-тренера, лицензия валяется вместе с сертификатом массажиста. Даже группу по отработке самообороны собрал в Петербурге. Но музыка все равно меня настигла.

- Вам 38 лет. По сути вы уже готовый артист. В чем была сверхзадача участия в «Голосе»?

- Это была борьба с самим собой. Надо было идти напролом и ничего не бояться.

ЛУЧШИЙ НАСТАВНИК — ШНУР!

Весь проект зрители голосовали за лучшего наставника проекта. Каждый выпуск подводили промежуточный итог — и всегда выигрывал Сергей Шнуров. Он же и стал лучшим по мнению зрителей вокальным тренером седьмого сезона «Голоса», опередив Константина Меладзе — 34% против 30%.

