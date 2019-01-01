Олег Газманов обратился к россиянам: Народ, вы сильно-то не пейте, окститесь!

Русский человек в массе своей празднует наступление Нового года не меньше недели. А потом, когда наступают рабочие будни, впадает в сильный скепсис от поджидавшей его трезвой жизни без тазов оливье. Начинает маяться, пытается вернуться к привычной уже праздности, не совместимой с работой. Мы стали потихонечку узнавать у наших артистов, как и что стоит пить, чтобы достойно выйти из постновогоднего состояния.

Первым в этом году нам попался Олег Газманов, который 1-го января давал свой сольный концерт на Новогоднем музыкальном фестивале в Абу-Даби. В свои 67 лет Олег Михайлович по прежнему в прекрасной форме. Сальто назад, конечно, сейчас не делает, но в прорубь регулярно на Крещение ныряет, да и вообще славится склонностью к здоровому образу жизни. И мы, конечно же, спросили артиста - как же он первого января такой бодрый - будто не выпивал вчера, как подавляющее большинство россиян? Как оказалось, не выпивал. 30-го декабря, перед своим выступлением в одном из российских городов, артист подхватил какую-то заразу, которая несколько ограничила его новогодние планы.

- «Кто-то чихнул на меня в самолете, или бацилла укусила...В принципе, болею я очень редко, но тут прихватило. Поэтому с большим трудом пока некоторые ноты беру. Как восстанавливаюсь? На морально-волевых. Просто идёшь вперёд. Но за два дня, конечно, тяжело справиться - пару недель бы полечиться как следует. В этот раз на Новый год я был злой (спешил на свое новогоднее выступление в Эмиратах и попал в дикую пробку из-за салюта), трезвый как стекло из-за антибиотиков - тоже плохо. Но так - я обычный человек и конечно, иногда выпиваю. Считаю, что здоровый образ жизни - если делать это умеренно. Если вообще не пьёшь - то это подозрительно, конечно. Организм не понимает. Люди тысячи лет выпивают, а значит какой-то высший промысел в этом есть. Главное правильно это делать. Например, нашу водочку в холодненькую запотевшую рюмашечку. С мороза. Раз - и она хорошо пошла, стало тепло и хорошо. Или вот вино хорошее красное, к нему кусочек мяса. Главное - в меру! А народу что хочется сказать - народ, вы сильно то не пейте, окститесь! Чтобы чуть-чуть веселыми быть, и оставаться здоровыми подольше».

Но вряд ли для Газманова отсутствие на праздничном столе выпивки стало проблемой - артист привёз в Абу-Даби почти всю свою семью - супругу Марину, дочь Марианну и пасынка Филиппа. Не было лишь Родиона - по словам Газманова-старшего, его сын выступал в праздничную ночь, что помешало ему приехать. Поэтому не так обидно дважды (по российскому и местному времени) отпраздновать Новый год в машине - по дороге на концерт и обратно в гостиницу.

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