Почему пострадавшего в магнитогорской трагедии ребёнка можно вылечить только в Москве?

Реальное состояние дел в нашей богоспасаемой державе не нуждается ни в каких иллюстрациях. Однако, хотя бы просто для того, чтобы не впасть в патриотическую ересь свидетелей Авангарда, стоит обратить внимание на следующий факт.

В 2019 году в Российской Федерации пострадавшего в Магнитогорской катастрофе ребенка можно по-прежнему вылечить только в Москве.

Не в Челябинске с населением 1,2 млн. человек и до которого всего 250 километров.

Не в Екатеринбурге (население 1,5 млн) до которого - 395 км.

И не в Перми (1,18 млн) до которого - 540 километров.

Нет. Только в Москве. И то, если под рукой окажется личный самолет Германа Грефа.

Довелось мне однажды оказаться на немецком химическом комбинате - заводе Henkel.

У предприятия оказалась своя современная клиника, хотя нам до сих пор объясняют, что "социалка" для промышленных предприятий - безусловное и абсолютное зло.

Рядом с шестиэтажным зданием - вертолетное поле. Зачем? - спрашиваю. Немцы мне отвечают, мол, если что-то не можем сделать на месте (что вряд ли), или много раненых в случае аварии - нужно, чтобы можно было вертолетами в ближайшие госпитали доставлять людей.

Операционная годовая прибыль "Магнитогорского меткомбината" - 1,5 млрд долларов в год. Но у владельца Магнитки - Виктора Рашникова так и не нашлось лишних денег, чтобы построить в родном городе хотя бы один современный госпиталь и не возить оперировать детей в Москву за полторы тысячи километров.

То, что их не нашлось и у Минздрава, который непрерывно оптимизируется начиная с 1991 года даже глупо говорить.

На картинке - дом Виктора Рашникова. За 70 миллионов долларов.

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