Обзор матча Россия – Словакия 2 января 2019 года: счет, голы, статистика игроков

Хоккеисты молодежной сборной России успешно прошли стадию четвертьфинала чемпионата мира в Канаде. В ночь с 2 на 3 января 2019 года россияне играли против команды Словакии и добились победы со счетом 8:3.

У нас в этой игре отличились немало игроков. Две шайбы - у капитана Клима Костина, который открыл счет своим шайбам на этом чемпионате мира.

У россиян забросили шайбы Григорий Денисенко (6-я минута), Степан Старков (7), Александр Алексеев (8), Никита Шашков (11), Клим Костин (32, 39), Кирилл Слепец (40) и Илья Морозов (53). У команды Словакии шайбы забросили Мартин Фехервары (44), Милош Роман (59), Михал Иван (60).

На этом турнире сборная России под началом Валерия Брагина выиграла все пять матчей. Такого не было с 2016 года. А дальше у нашей команды - полуфинал. В ночь на 5 января россияне сыграют против команды США. Они до этого выиграли у сборной Чехии со счетом 3:1.

Год назад эти команды играли на стадии четвертьфинала. И команда США выиграла со счетом 4:2 у россиян. И впервые за семь лет наши не смогли приехать с молодежного ЧМ по хоккею с медалями.

Во втором полуфинале молодежного ЧМ сыграют сборные Швейцарии и Финляндии. Все игры пройдут в городе Ванкувер.

СТАТИСТИКА МАТЧА РОССИЯ - СЛОВАКИЯ

МЧМ-2019. Четвертьфинал. Россия — Словакия (4:0, 3:0, 1:1)

31 декабря. Ванкувер. Rogers Arena

1:0 Денисенко (Саморуков, Кравцов), 5:36

2:0 Старков (Коваленко, Романов), 6:07

3:0 Алексеев (Коваленко, Старков), 7:49

4:0 Шашков (Романов, Подколзин), 10:56

5:0 Костин (Денисенко, Ольшанский), 31:40

6:0 Костин (Слепец, Алексеев), 38:20 бол.

7:0 Слепец (Галимов, Муранов), 39:38

7:1 Фегервары (Айван, Поспишил) 43:35

8:1 Морозов (Шашков, Ольшанский) 52:03

8:2 Роман (Айван, Фегервары) 58:58

8:3 Айван (Фегервары, Лиска) 59:51

Вратари: Кочетков - Главай

Броски: 30 - 36

Штраф: 12 - 8

Сборная России: Кочетков (Тарасов). Журавлев – Ил.Морозов, Муранов – Галимов – Слепец. Саморуков (А) – Романов, Костин (К) – Кравцов (А) – Денисенко. Алексеев – Ольшанский, Коваленко – Шэн – Старков. Шашков – Ив.Морозов – Подколзин. Рубинчик. Марченко.