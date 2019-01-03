Алексей Кудрин: «Правительству пока приходится начинать с низкого старта»

Рост ВВП и реальные доходы населения в ушедшем году оказались ниже, чем прогнозировали власти — об этом на своей страничке в Twitter сообщил глава Счетной палаты Алексей Кудрин. Кроме того, по его подсчетам, инфляция также оказалась выше предполагаемой. Запись в микроблоге Кудрин проиллюстрировал диаграммами.

По оценке Счетной палаты, рост ВВП за 2018 год составил 1,5%, в то время как по октябрьским прогнозам он должен был достигнуть 1,8%. В том же октябре предполагалось, что годовая инфляция не превысит 2,7%, но Кудрин уверяет: на самом деле она достигла 4,2%.

Не угадали и с реальным ростом доходов населения. По прогнозам, эта цифра должна была составить 3,4%, по мнению же главы Счетной палаты, фактически доходы россиян выросли максимум на 0,4%. «Инфляция - выше прогноза, рост ВВП - ниже, реальные доходы граждан если и выросли, то на десятые доли процента. Правительству пока приходится начинать с низкого старта», - подытожил Алексей Кудрин.

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