2019-01-03T16:17:43+03:00
Экономика

Алексей Кудрин: «Правительству пока приходится начинать с низкого старта»

По данным главы Счетной палаты, реальность оказалась заметно хуже прогноза
Сергей СЕМУШКИН
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Алексей КудринАлексей КудринФото: Михаил ФРОЛОВ
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Рост ВВП и реальные доходы населения в ушедшем году оказались ниже, чем прогнозировали власти — об этом на своей страничке в Twitter сообщил глава Счетной палаты Алексей Кудрин. Кроме того, по его подсчетам, инфляция также оказалась выше предполагаемой. Запись в микроблоге Кудрин проиллюстрировал диаграммами.

По оценке Счетной палаты, рост ВВП за 2018 год составил 1,5%, в то время как по октябрьским прогнозам он должен был достигнуть 1,8%. В том же октябре предполагалось, что годовая инфляция не превысит 2,7%, но Кудрин уверяет: на самом деле она достигла 4,2%.

Не угадали и с реальным ростом доходов населения. По прогнозам, эта цифра должна была составить 3,4%, по мнению же главы Счетной палаты, фактически доходы россиян выросли максимум на 0,4%. «Инфляция - выше прогноза, рост ВВП - ниже, реальные доходы граждан если и выросли, то на десятые доли процента. Правительству пока приходится начинать с низкого старта», - подытожил Алексей Кудрин.

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2018 год обошелся без резких скачков цен. Разве что автомобилистам весной пришлось поволноваться из-за стоимости бензина. По итогам года Росстат зафиксировал инфляцию чуть больше 4%. Это в два раза больше, чем в предыдущем году. Но все же не двузначная цифра, как когда-то. Прогноз на 2019-й пока такой же. Но зимой и весной многие товары все же подорожают. «КП» выяснила, на сколько и почему (подробности).

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