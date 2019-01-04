Когда цвет настроения действительно чёрный: с Егора Крида требуют многомиллионную компенсацию за срыв концертов в Абу-Даби

«Комсомолка» вчера первой написала о том, как первый гала-концерт на Новогоднем музыкальном фестивале в Абу-Даби чуть не вышел комом из-за скандала с Егором Кридом. Напомним, что популярный юный рэпер должен был выступать в конце мероприятия. Но на сцену вовремя не вышел, так как в этот момент сидел неподалёку и пил кофе. На вопрос организаторов, не собирается ли он пулей пройти на сцену, где за него отдувается Олег Газманов и всячески тянет время Александр Ревва, он ответил, мол, он не подчиняется жестокому таймингу и пока не в подходящем настроении. В итоге на гала-концерте он не выступил, не состоялся и концерт на афтепати, где его ждали поклонники, которые специально потратили деньги, чтобы увидеть своего кумира и услышать любимые песни. Как мы и предполагали, Русская Медиагруппа, которая организовывала мероприятие, не стала спускать дело на тормозах.

Как нам удалось узнать у организаторов фестиваля, сейчас идёт подсчёт размера причинённого ущерба, после которой у артиста потребуют компенсацию за сорванные выступления. Говорят, сумма будет составлять несколько миллионов рублей. Туда входят: проживание в одном из самых дорогих отелей города, перелёт всей команды в бизнес-классе, аренда площадки и одного из самых больших клубов Абу-Даби.

«Невыход на сцену артиста без уважительной причины - беспрецедентный случай в многолетней практике организаторов фестиваля. Своим поведением Егор Крид не только поставил крест на дальнейшем сотрудничестве с медиа-холдингом, но и нанес ощутимый ущерб собственной репутации. А также подвёл зрителя, который ждал его выступления», - сообщили нам устроители феста.

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Последние несколько месяцев все только и говорили о том, что по всей России отменяют выступления рэп-исполнителей. Поклонники, конечно же, расстраивались, но продолжали поддерживать своих кумиров в Сети. Егор Крид пошёл против системы и сам отменил собственный концерт (подробности).