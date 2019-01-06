Самой выгодной инвестицией в 2019 году будет доллар

ЖИЛЬЕ: ПОКУПАТЬ ИЛИ ПОДОЖДАТЬ?

Что обычно делают гражданине с лишними деньгами? Кладут в банк под выгодный процент, затем, поднакопив, покупают недвижимость, сдают ее в аренду, снова деньги в банк и так далее по кругу. Это не дает мгновенной прибыли, зато обеспечивает практически безрисковое накопление. Как будут действовать эти механизмы в наступающем году?

Под конец 2018-го цены на жилье взлетели. Осенью возросли инфляционные ожидания, к тому же пронесся слух, будто долларовые вклады заблокируют, и обмен наличности запретят. Люди стали массово снимать валюту со счетов. Куда ее конвертировать, особых сомнений не было: в жилье. Квартиры, годами стоявшие из-за непомерных аппетитов хозяев, вдруг стали враз уходить.

- По Москве средний чек вырос с 7,4 млн до 8,7 млн рублей, - сказал КП Сергей Шлома, директор департамента вторичного рынка ИНКОМ-Недвижимость.

Рост составил почти 18%.

- Наиболее прибыльным стал октябрь - сделок было на 38% больше, чем в сентябре и на 20% больше, чем в октябре 2017-го, - продолжает эксперт. - Повториласьситуацияажиотажного декабря 2014 года, когда на фоне ослабления рубля люди кинулись вкладыватьсредства в квадратные метры.

Но паника быстро прошла.

- В декабре активность снизилась, - отмечает Шлома. - Нынешний уровень сохранится, скорее всего, и в следующем году.

Цены могут даже снизиться. На рынок будет давить огромный вал новостроек. Так что 2019-й — вполне подходящее время для покупки жилья.

НЕ ХВАТАЕТ НА КВАРТИРУ - БЕРИ КОМНАТУ

«Не у каждого есть деньги на покупку квартиры» - скажут многие. Но в том-то и дело, что рынок недвижимости стал предоставлять больше вариантов. Традиционно для сдачи в аренду покупали отдельные квартиры. Но сейчас стали активно сдаваться и комнаты — они доступнее по цене. И тут же стали ходовым товаром. Выгодно ли делать такое приобретение?

В Москве однушку стоимостью 6 млн руб можно сдать за 30 тыс в месяц. А комнату, которую можно купить за 2 млн руб, арендатор охотно снимет за 15 тыс в месяц. Почувствовали разницу? В первом случае — 6% годовых, а во втором — уже целых 9%!

- Сейчас комнаты подорожали, а раньше в них квадратный метр стоил в разы дешевле, чем в отдельной квартире, - рассказывает домовладелица из Краснодарского края Анна. - Я никогда не накопила на квартиру. Чуть появятся деньги — смотрю, нет ли подходящей комнаты. Практически каждый год покупаю. У меня только Москве уже 9 комнат в разных районах. Все сдаю от 15 тыс до 25 тыс в месяц.

Сейчас очень активно сдаются не квартиры, а комнаты — и они тут же стали ходовым товаромФото: Михаил ФРОЛОВ

ДОМ РОДНОЙ ПРЕВРАТИЛИ В ГОСТИНИЦУ

Этим летом российские города, принимающие футбольных болельщиков, познакомились с новым видом бизнеса: посуточной арендой. Приезжающие селятся не в гостиницу, а в обычную квартиру. Это значительно дешевле, чем в отеле, а по степени удобства ничуть не хуже. Такое временное жилье набирают все большую популярность в мире и в России.

А что по деньгам? Заглядываем на популярный международный туристический сайт airbnb. Скромная однушка недалеко от Садового кольца в Москве сдается минимум за 2,5 тыс. руб. в сутки. Заполняемость — 90% в месяц. Выходит почти 70 тыс. Если в долгую аренду (не менее года), то такие же квартиры в этом районе уходят за 40 тысяч в месяц. Получается, сдавать «в короткую» значительно выгоднее.

Конечно, это дело хлопотное — списываться с гостями, встречать их, убирать квартиру, следить, чтобы в ней все работало. Появилась даже сравнительно новая специализация — управляющий недвижимостью. У кого нет времени возиться или кто живет в других городах, а жилье приобретает для получения дохода, тот может передать свои хоромы в доверительное управление. Хозяину 70%, остальное — управляющему.

Пример расчета прибыли при сдаче жилья в аренду

БАНКИРЫ ГОТОВЯТ ПЕРЕВОРОТ

А чем ответят банки? Что сделают для того, чтобы люди не снимали средства со счетов? Идет же нешуточная борьба за деньги населения. Куда люди понесут свои кровные — в офис продаж новостороек, хозяину квартиры на вторичном рынке или на депозит положат?

- Банки будут возвращать инвестиционную привлекательность рублёвых вложений, - поделился с КП финансовый аналитик Александр Купцикевич. - Во втором полугодии 2018-го мы увидели разворот к росту доходности по депозитам. Эта тенденция, скорее всего, продолжится и в 2019 году, так что доходность банковских вкладов (сейчас выше 7%) будет и далее обгонять официальную инфляцию, вероятно, превысив даже 8%, что бывает не часто.

Ну-ка посчитаем. При ставке 8% годовых вклад в 6 млн рублей даст чистого дохода 40 тыс. в месяц. Квартира за 6 млн при долгосрочной аренде такого дохода не даст. Даст при посуточной — но надо будет еще приложить и свой труд. Так что вклад в 8% годовых может заставить всерьез задуматься: покупать недвижимость или положить деньги в банк. Поэтому некоторые инвесторы на нынешнем пике продали квартиры и положили деньги на хорошие депозиты - знаю лично таких. Экономическое затишье у нас прогнозируется до 2022 года — значит, и цены на жилье повышаться до этого срока, скорее всего, не будут. За это время денег на банковском счету приумножится — тогда можно и более дорогую квартиру купить.

НЕ ЖГИТЕ ДОЛЛАРЫ

А что будет с таким популярным средством сохранения денег, как доллар? В этом году он не подвел. Кто приобретал «зеленые» в январе 2018-го, тот оказался в громадном плюсе. Вспомним: в начале того года бакс стоил 56,8 руб. В сентябре доходил до среднемесячной отметки 67,6. Сейчас перевалил за 69. Годовой рост составил более 21% - неплохо!

- Вероятно, доллар в 2019 году будет колебаться в пределах 72-75 руб, - считает Александр Купцикевич.

Посчитаем, сколько мы сможем заработать на долларе. Кто понял все вовремя, тот купил его еще по 66,5 руб. Положил под 3% - валютные вклады уже достигли такого уровня. Через год обратно поменял на отечественную валюту (ну хотя бы по 73,5 рубля за доллар) и получает доход почти 14% - это даже с учетом потерь при обмене. Кстати, для того, чтобы их избежать, можно открыть брокерский кабинет и приобретать валюту по биржевой цене с небольшой комиссией — многие банки предоставляют такую услугу. Но это выгодно при операциях с большими партиями. А пару тысяч долларов на бирже покупать не выгоднее, чем, например, на банковских сайтах.

Даже если приобрести зеленые сейчас по 68,5 руб, через год они дадут почти 10%.

АКЦИИ НЕ В ТРЕНДЕ, БЕРЕМ ОБЛИГАЦИИ

Еще один вариант вложения денег - индивидуальные инвестиционные счета (ИИС). Суть его в том, что банк вкладывает наши деньги в акции различных предприятий. Мы можем контролировать этот процесс, а можем целиком довериться банку. На словах нам обещают 15-25%. Но подписывают соглашение так, что в лучшем случае получится гарантированных не более 6%.

Но можно же и самому приобрести акции. Стоит ли?

- Российские акции оканчивают год приростом примерно на 14%, - говорит Купцикевич. - От 2019 года можно ожидать 12%-16% . Можно приобрести и акции зарубежных компаний. Напрямую (через брокерские кабинеты), либо через так называемые индексы. Наиболее популярный — S&P500 (его для краткости называют индекс 500), а также Nasdaq, региональные индексы Азии, Европы и т.п. Заработать на этом можно. Например, американские индексы обычно растут примерно на 7% в год. Это, на минуточку, в долларах. А в рублях (если брать курс в начале года 68,5 руб, а в конце, прогнозный, — 73,5 руб за доллар) то более 15%.

- Но мировая экономика в предстоящем году будет расти уже не так быстро, - предупреждает аналитик. - Поэтому вложения в акции имеют смысл на долгой дистанции, а на один год надежды могут не оправдаться.

В отличие от облигаций. Те более прогнозируемы.

- Если это бумаги с коротким сроком обращения и выпущены надежным эмитентом, скажем, Минфином, то нет риска, что их не выплатят, - говорит Купцикевич. - А выгода получается даже чуть выше, чем по депозитам. Например, ОФЗ, самые надежные из российских, обещают в 2019 г. 9-10%. Доходность корпоративных облигаций может оказаться еще выше — 10%-12%.

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