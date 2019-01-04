Конор Макгрегор во второй раз стал отцом
Один из самых известных в мире бойцов ММА ирландец Конор Макгрегор во второй раз стал папой. Его жена Ди Девлин родила ему второго ребенка. Правда, сам боец, сообщивший эту новость в Инстаграме, не уточнил, мальчик это либо же девочка. Но зато написал:
- Отправляюсь домой со своими двумя здоровыми малышами и энергичной и здоровой супермамой. 2019 год начался лучше не придумаешь! Всем спасибо за хорошие пожелания! - говорится в подписи к милой фотографии с выписки из роддома в ирландском городе Дублин.
У Конора уже подрастает сын - Конор Джек Макгрегор младший, который родился 5 мая 2017 года.
Что же касается персональной профессиональной карьеры Конора Макгрегора, то пока что она поставлена на паузу после легендарного боя с россиянином Хабибом Нурмагомедовым. Атлетическая комиссия штата Невада еще не завершила расследование в отношении экс-чемпиона мира по смешанным единоборствам в легком весе.
Тот бой, напомним, Конор проиграл, потерпев поражения в сражении за титул.