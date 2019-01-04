Конор Макгрегор во второй раз стал отцом

Один из самых известных в мире бойцов ММА ирландец Конор Макгрегор во второй раз стал папой. Его жена Ди Девлин родила ему второго ребенка. Правда, сам боец, сообщивший эту новость в Инстаграме, не уточнил, мальчик это либо же девочка. Но зато написал:

- Отправляюсь домой со своими двумя здоровыми малышами и энергичной и здоровой супермамой. 2019 год начался лучше не придумаешь! Всем спасибо за хорошие пожелания! - говорится в подписи к милой фотографии с выписки из роддома в ирландском городе Дублин.

У Конора уже подрастает сын - Конор Джек Макгрегор младший, который родился 5 мая 2017 года.

thenotoriousmma Heading home with my two healthy babies and an energized and healthy SuperMam 2019 is off to the best start! Thank you for the well wishes everybody!

Что же касается персональной профессиональной карьеры Конора Макгрегора, то пока что она поставлена на паузу после легендарного боя с россиянином Хабибом Нурмагомедовым. Атлетическая комиссия штата Невада еще не завершила расследование в отношении экс-чемпиона мира по смешанным единоборствам в легком весе.

Тот бой, напомним, Конор проиграл, потерпев поражения в сражении за титул.