Красиво жить не запретишь: Филипп Киркоров отужинал стейком с настоящим золотом

В пятницу, 4 января, при полном аншлаге случился концерт Филиппа Киркорова в рамках Новогоднего музыкального фестиваля в Абу-Даби. Артист прилетел за день до своего выступления, и свободное время по традиции провёл с пользой.

Филипп Киркоров знает толк в удовольствиях. Поэтому, прилетев в ОАЭ, он устроил себе особенную культурную программу. Первым делом он отправился в Феррари-world, тематический парк, расположенный в Абу-Даби, где покатался на самых жутких аттракционах. Также он посетил шоу знаменитого режиссера-постановщика Франко Драгоне «Ля Перле» (автора шоу «Я» самого Филиппа). И для плотских радостей нашлось время. На ужин Киркоров отправился к самому, наверное, на данный момент известному повару в мире. Нусрет и его мясные рестораны являются дико популярными именно среди богатых и знаменитых.

fkirkorov На ужин Киркоров отправился к самому, наверное, известному повару в мире - Нусрету

Что не месяц - то звезда за соседним столиком. В декабре - Брюс Уиллис, в ноябре - Месси и Поль Погба, Рональдо, Наоми Кэмпбелл, Бэкхем с семьей, Леонардо Дикаприо - все хотят съесть потрясающе вкусное мясо от Нусрета и увидеть его фирменный жест, которым он солит стейки. Не устоял перед искушением и Филипп. После ужина артист поделился фотографией, на которой Нусрет солит блюдо для нашего поп-короля. Мы обратили внимание, что мясо-то не совсем обычное, а покрыто... золотом. Можно, конечно, начать вспоминать голодающих детей Африки и корить за барство, но в Абу-Даби и Дубае много подобных фишек с презренным металлом - в том же Emirates Palace пол-отеля выложено золотом, как и портрет главного человека в ОАЭ, шейха Заида, объединившего Эмираты. Там же можно выпить и кофе с частичками 24-каратного золота. Так что мы не то чтобы сильно удивились, увидев золотое мясо. По цене оно оказалось действительно «золотым» - как мы поняли, на фото - Golden steak стоимостью около 25 000 рублей за 400 грамм.

Первым делом, прилетев в ОАЭ, Филипп устроил себе особенную культурную программуФото: Кира БУЛЫЧЕВА

Артист рассказал нам о своих каникулах на «абудабщине»:

«Я уже 1-го числа хотел улететь с семьей отдыхать далеко-далеко, но подумал, что могу задержаться на четыре дня. Не могу подвести своих партнеров и друзей, которые организовали этот фестиваль, поэтому немного продлил свой рабочий год. Но с завтрашнего дня меня уже никто не найдет, потому что начинаются мои заслуженные каникулы, которые продлятся месяц с лишним - я это заслужил. В Эмиратах я начал к ним подготовку. Во-первых, действительно познакомился с этим турецким поваром Нусретом. Был в его ресторанах и в Америке, и в Дубае в прошлом году. И вот, пришёл в ресторан, а он там как раз хозяйничал. А потом я по традиции сходил на шоу Франко Драгоне, одну из грандиозных его работ, гениального режиссера наших дней. Конечно, парк Феррари, где со скоростью света прокатился на аттракционах. Я думал, что после недавнего юбилея мне будет это сложно сделать. Но, оказывается, жизнь после пятидесяти только начинается. Особенно когда у тебя есть молодые друзья и те, кому это все импонирует. А мне всегда импонировали и адреналин, и скорость. Поэтому я с такой скоростью двигался по своей судьбе - в прямом и переносном смысле».

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