2019-01-05T12:21:25+03:00
В мире

Пираты с мачете: захват российских моряков в Африке мог быть частью бизнес-разборок

Судьбой соотечественников занимаются посольства РФ в Нигерии и Бенине
Эдвард ЧЕСНОКОВ@edvardchesnokov
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Сомалийские пираты на захваченном судне, 2012 год.Сомалийские пираты на захваченном судне, 2012 год.Фото: EAST NEWS
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2 января в Гвинейском заливе африканские пираты на несколько часов захватили контейнеровоз «Мэнди» (MSC Mandy). Судно шло под флагом Панамы, но экипаж состоял из наших соотечественников: 20 россиянин, четырёх украинцев и двух грузин.

В Гвинейском заливе, всего в 20 милях от Котоноу (крупнейший город государства Бенин) на «Мэнди» напали «корсары XXI века» с автоматами Калашникова и мачете. Они два часа грабили корабль и ушли, захватив с собой шестерых членов экипажа: капитана, старпома, 3-го помощника капитана, боцмана, сварщика и кока (все — граждане РФ, приводит подробности информагентство PortNews).

Сейчас судно перешло в территориальные воды Нигерии, ожидая нового состава экипажа взамен похищенных. «Консульские службы РФ в Бенине и Нигерии занимаются вопросами освобождения захваченных моряков», — сообщает МИД России.

Согласно открытым базам данных, контейнеровоз «Мэнди» построен в 1993 году, его длина — 237 метров, во время атаки он перевозил грузы из Того в Нигерию. На профильных форумах моряков можно найти жалобы на тяжёлые условия работы и (цитата) «полный совок», царящий на этом судне.

Последние годы пираты весьма активны в прибрежных водах Африки, но в основном действуют совсем в другой части континента — у берегов Сомали. Нельзя исключать, что нынешний захват являлся «заказным», а морские разбойники использовались лишь в качестве инструмента для бизнес-разборок более серьёзных структур.

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