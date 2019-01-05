Пираты похитили шестерых россиян в Гвинейском заливе

В Гвинейском заливе пираты похитили шестерых россиян, являющихся членами экипажа судна MSC MANDY, ходящего под флагом Панамы. Корабль дрейфовал в 20 милях от порта Котоноу у берегов Бенина, когда на него напала группа злоумышленников в составе 7-9 человек.

Известно, что инцидент произошел еще в ночь на среду, 2 января. Согласно данным Государственного морского спасательно-координационного центра Росморречфлота, в момент нападения на борту судна находились 24 члена экипажа, в том числе 23 россиянина и один гражданин Украины.

Ворвавшиеся на корабль пираты были вооружены автоматами АК - 47, а также ножами и мачете. Сначала бандиты ограбили моряков, а через несколько часов покинули судно вместе с шестью членами экипажа - капитаном, старшим помощником капитана, 3-й помощником капитана, боцманом, фиттер-сварщиком и поваром. Все они являются гражданами России.

Оставшиеся на борту моряки не пострадали. После случившегося судовладелец поручил им направить судно в порт Лагоса, где их уже ждал подменный старший помощник капитана. Он помог членам экипажа провести корабль в порт Котоноу, куда в скором времени прибудут шесть моряков взамен похищенных.

Вызволением людей из плена занимаются консульские отделы РФ в Нигерии и Бенине.