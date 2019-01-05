Эх, «Лапси» да «Лапси»: русский «Фарго» с Марией Машковой, зависшей в вечной мерзлоте и бессмертии

В предыдущих сериях: вирусологи Вера (Мария Машкова) и Николай (Даниил Воробьев) отправляются на русский север в Карелию в эпидемиологическую разведку, чтобы обнаружить причину зарождения смертельного вируса. Откуда-то в Россию просочилась лихорадка Западного Нила, что косит людей беспощадно. Предположительно, зародилась она в лепрозории деревни Ольховка, куда и выезжает группа биологов.

Вера и Николай, которых раньше связывали романтические отношения, оказываются на загадочном острове Сариола, где зима длится вечно, почти умирают сами, но вдруг вирус отступает. Так они выясняют, что жизнь им будет обеспечена навсегда. Но только если они не вернутся домой и будут оставаться в периметре острова, ведь согласно местным мистическим правилам бытия, число жителей деревни всегда должно равняться 46. «Святое неразменное число». Если двое прибыли — двое умерли.

Кадр из сериала "Лапси".

Время там будто остановилось — связи нет, смерти тоже, компас выходит из строя, по пути исследователям попадаются странные вуду-игрушки. Более того, деревня населена морлоками, безликими людьми с функцией роботов. Лапси — имя местного бога, а точнее — чудовища, управляющего пространством и временем — субстанция, которой все поклоняются, заживляет раны и не дает состариться. Сохранить рассудок в условиях бессмертия практически невозможно, и с этим тоже приходится бороться героям.

Стилистически «Лапси» ближе всего к американскому «Фарго», где необъяснимость и абсурд происходящего усугублялся странной мотивацией и характерами главных героев. Здесь создатели добавили мистики (где север — там и злые духи, это понятно) и максимально «заморозили» персонажей. Не только нравственно и эмоционально, но и физически. Мария Машкова признавалась, что во время съемок испытала схожий религиозному опыт. Потому что уровень аскезы был максимально приближен к самоотречению старцев. И на настоящий момент это, возможно, самая серьезная драматическая роль актрисы.

- Признаюсь вам, я получила практически религиозный опыт – в силу тех физических и моральных страданий, которые пережила вся наша команда, - рассказывала Мария. - Взять хотя бы съемки на острове: один из рабочих дней проходил при температуре ниже минус тридцати градусов, и, как водится, в кадре мы находились без шапок и прочих утеплителей. Чего только с нами ни происходило: и пальцы отмораживали, и грелись вместе у печек-буржуек… Знаете, это было настоящее выживание и отличная проверка на вшивость. За долгие месяцы работы в подобных экстремальных условиях некоторые проявляли себя очень неожиданно, мы все постепенно открывались друг другу с самых разных сторон.

Стилистически «Лапси» ближе всего к американскому «Фарго», где необъяснимость и абсурд происходящего усугублялся странной мотивацией и характерами главных героев.

Работая в таких условиях, Машкова вспоминала погруженный в снег новосибирский авиагородок Толмачево, в котором выросла без отца. Что во многом помогло ей разобраться в себе и ответить на вопросы, неразрешенные с детства. Любовь или боль, помощь ближнему или предательство, вечное страдание или смерть— перед каждым героем «Лапси» постоянно встает сложный выбор, делать который так или иначе приходится. Способен ли человек побороть темные силы внутри себя или готов смириться с последствиями этой сделки с совестью, вот что имеет значение.

Трейлер к сериалу Лапси .

Во втором сезоне «Лапси» (первый сезон проекта вышел на СТС, новые серии можно эксклюзивно посмотреть на онлайн-платформе START.ru — семь дней бесплатно, потом по подписке) приключения пришлых вирусологов продолжаются: из сейфа Барона (Борис Хвошнянский) пропало золото, общак власти острова, на территории действует оппозиция — диверсионная группа Сопротивления, а Вера пытается вызволить из тюрьмы Николая. Проблема в том, что в девушку до сих пор влюблен Барон — могущественный властелин Сариолы — и только по этой причине он пока не сажает Веру в каземат по подозрению в краже золота. В изоляции от Большой Земли у вирусологов не осталось почти никаких надежд на спасение.

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