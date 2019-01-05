10 миллионеров «Битвы экстрасенсов»: в телешоу играют по сценарию дизайнер, парикмахер, диджей и даже авторитет из колонии

В новогодние каникулы на ТВ вновь крутят «Битву экстрасенсов». Это рейтинговое шоу, в котором с помощью монтажа и прочей телевизионной специфики маги и колдуны демонстрируют сверхспособности - говорят с умершими, раскрывают преступления, видят прошлое и будущее…

И проект вновь посмотрят миллионы телезрителей. Многие верят телевизионным «чудесам» и после такой пропаганды на федеральных каналах несут свои сбережения экстрасенсам. Напоминаем, кто на самом деле эти маги и колдуны. В «Битву экстрасенсов» вот уже 11 лет набирают харизматичных людей, которые умеют хорошо держаться в кадре. После телеэфиров они открывают центры, где ведут приемы людей. За один сеанс берут от 20 до 50 тысяч рублей. Кто же на самом деле предприимчивые звезды «Битвы экстрасенсов»? Рассказываем о настоящих профессиях самых популярных экстрасенсов из разных сезонов телешоу.

1. Победитель 6-го сезона «Битвы экстрасенсов» Александр Литвин работал военным врачом, а потом таможенником. Литвин - человек грамотный: у него медицинское, юридическое и управленческое образование. Он умеет грамотно пользоваться полученными знаниями, красиво и грамотно «упаковывать» мысли. Кроме того, как и большинство звезд «Битвы экстрасенсов», говорит, что хорошая интуиция ему досталась по наследству от предков. «Часто прибегаю к получению информации через сон», - объясняет способности Литвин. Консультации у него (ответы на вопросы о здоровье, бизнесе, замужестве и т.п.) стоят 50 тыс. руб.

2. Победитель 7-го сезона телешоу Алексей Похабов открыл центр, который помогает развивать экстрасенсорные и прочие способности. Юрист по образованию до «Битвы экстрасенсов» работал ди-джеем на радио, теперь телезвезда Похабов пишет книги, а на новогодних каникулах проводит семинар на Бали – учит зарабатывать. Звезды «Битвы экстрасенсов» - универсалы, которые сами быстро научились извлекать выгоду из своей популярности.

Именно после 7-го сезона с телепроекта сбежал ведущий Михаил Пореченков. «Мы действительно поверили. А потом мы поняли технологию работы. Ведь существуют люди, которые им подсказывают, которые заключают с ними договоры заранее...» - рассказывал в интервью «Комсомольской правде» Михаил Пореченков о своей работе в «Битве экстрасенсов».

3. Победительница 9-го сезона «Битвы» Наталья Бантеева не скрывала, что сидела в тюрьме: «За это время я стала авторитетом». Сейчас у нее свой продюсерский центр, в котором масса направлений – школа магии, курсы по похудению, бизнес-тренинги, линия одежды…

Кстати, так как экстрасенсорика дело популярное и выгодное, на ТНТ в 2019-м году запускают еще один проект про колдунов и волшебников. В «Школе экстрасенсов» будут развивать «дар и экстрасенсорные способности»…

4. Одним из наставников «Школы экстрасенсов» стал победитель 18-го сезона Константин Гецати, который называет себя потомком аланских магов и утверждает, что умеет общаться с духами. Востребованный и весьма симпатичный врач-уролог, попав на ТВ быстро освоился – теперь будет мелькать на экранах в новом шоу, а по совместительству он предсказывает будущее.

5. Финалистка 15-го сезона Татьяна Ларина раньше пела – в ее музыкальной биографии даже есть совместная работа с певицей Зарой («Спит зима»). После участия в телешоу экс-певица и экс-модель называет себя ведьмой и ведет коммерческие приемы. «Записывать консультацию на диктофон нельзя. Можно конспектировать прием вручную. Во время приема может понадобиться дополнительный ритуал стоимостью 15 тыс. руб. или «чистку» за 20…» - говорит помощница экстрасенса. Естественно, что никаких гарантий никто не дает.

6. Победительница 15-го сезона «Битвы экстрасенсов» Джулия Ванг приемов не ведет, но ее интернет-магазин процветает: торговля «магическими куклами и волшебным парфюмов» идет бойко. Когда этот сезон телешоу был в эфире Екатерина Гордон узнала в экстрасенсе Джулии Ванг своего парикмахера. «Джулия Ванг чудесно делала мне волосы, разбиралась в духах и очень любила одного ведущего…» - разоблачала колдунью Гордон.

Ведущий "Битвы экстрасенсов" Марат Башаров и Джулия Ванг - экстрасенс, парфюмер и парикмахер. Фото: кадр из программы

7. Сергей Пахомов (Пахом) легко стал звездой 16-го сезона «Битвы экстрасенсов», но после игры в мага вернулся к привычной творческой жизни. Стал художником-постановщиком сериала «Бонус» и фильма «Да и да». До участия в телепроекте снимался в кино, работал арт-директором в глянцевых журналах.

Пахом чудил в эфире. Фрики в шоу - залог успеха. Фото: кадр из программы

8. В последнем сезоне шоу об экстрасенсах победил бывший КВН-щик, который успел засветиться в «Comedy Баттл» и даже поработать на кладбище (делал памятники)… Тимофей Руденко в эфире убедительно рассказывал подробности смерти молодой девушки, о которых якобы не знали даже ее родные и «расследовал» другие запутанные дела. Теперь он «решает проблемы» доверчивых людей за 20 тыс.руб.

9. Финалист 11-го сезона Влад Кадони обнаружил «способности» после участия в «Доме-2» и даже маму втянул в прибыльную «Битву». Теперь Кадони ведет «Дом-2», а также семинары «Как стать звездой». У него есть бутик и салон красоты.

Влад Кадони и его мама стали заметными участниками "битвы". Фото: кадр из программы

10. Еще один шоумен и блогер засветился и на «Битве экстрасенсов» и на «Доме-2». В результате после телеэфиров у Никиты Турчинова - рекламные съемки и ведение мероприятий. Миллионерам 18-летний парень пока не стал, но у такого артистичного юноши все еще впереди.

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