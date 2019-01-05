Волочкова пожаловалась Собчак, что сбежала на Мальдивы от злых людей

В этом году не только Анастасия Волочкова выкладывает “горячие” фото с Мальдив. Туда укатила и телеведущая Ксения Собчак, объяснив свой выбор тем, что там нет толпы соотечественников. Собчак разместилась на уединённой вилле. Там Ксения загорает, купается, отсыпается и смотрит фильмы.

- Ксюша, я тоже бегу от людей... Как их много злых...Будь счастлива! - пожаловалась Собчак на своих хейтеров Анастасия Волочкова.

- А чем вам так досадили эти «злые люди», о которых вы написали Собчак? - спросили мы у Анастасии Волочковой.

На что балерина ответила, мол, ее удивляет, почему народ так будоражат ее шпагаты.

volochkova_art Мои золотые, как я всех вас люблю! Не перестаю вас удивлять

- Я в шоке, что люди обсуждают мои фото с Мальдив, - призналась «КП» Анастасия Волочкова. - Что в моих фото такого по сравнению с тем, что выкладывают другие звезды на страницах интернета? Простите, Волочкова в камушках, в ракушках, в песочке, красивое тело. В старых фото с Мальдив даже шпагата, кстати, не было. После меня уже все разделись, потом сделали фотожабы на мои фотографии, сарказм какой-то устроили.Такое впечатление, что у людей нет своей жизни. Занимайтесь спортом, делайте такие же шпагаты. В чем проблема?

К слову, многих подписчиков Волочковой удивило, что она так дружелюбно общается с Собчак.

Известно, что раньше у двух звёзд были напряжённые отношения, поскольку в юности Анастасия увела у Ксении олигарха Вячеслава Лейбмана.

- Когда мы начали общаться, у нас образовалась общая компания. Я познакомила тебя с неким Сережей, у вас начались отношения, а я тогда встречалась со Славой. А потом все поменялось: Сережа был отправлен в отставку, и у тебя начались отношения с моим бойфрендом. Я читала вашу переписку, нашла билеты на поезд Москва-Санкт-Петербург, в котором вы ехали вместе. Они до сих пор у меня хранятся, - сказала Волочковой в совместном интервью для журнала «ОК!» Ксения Собчак.

xenia_sobchak Отпустите прошлое. Знаем, это сложно

Впрочем, как признается Анастасия Волочкова, она никогда не враждовала с Собчак. Мол, с ее стороны обиды точно не было.

- Нас познакомила мама Ксении - Людмила Борисовна Нарусова. Я пригласила Ксению и ее маму на свой спектакль «Лебединое озеро» в Большой театр. Я уже тогда была примой главного театра страны, - вспоминала о знакомстве с Собчак в интервью «КП» Анастасия Волочкова.

- Я никогда не считала Собчак врагом. Я всегда рада видеть ее на своих концертах, - добавила балерина.

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