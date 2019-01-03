2019-01-03T17:01:40+03:00
Звезды

«Попросила мужчину подарить остров!»: Волочкова рассказала про свой новогодний презент

Зимние праздники балерина традиционно проводит на Мальдивах
Алина ЧЕРНОВА
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Анастасия ВолочковаАнастасия ВолочковаФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Окунувшись в новогоднюю ночь в ледяную купель во дворе своего загородного дома, балерина Анастасия Волочкова на следующий день улетела с любимым мужчиной на Мальдивы.

- Прославила я Мальдивы. Планирую там провести все праздники. Кстати, сейчас тур туда подорожал в два раза. Жду, когда мужчина подарит мне остров, - сказала «КП» балерина.

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Maldives! #анастасияволочкова #волочкова
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По традиции Анастасия выкладывает в своём Инстаграме «горячие» фото в бикини, которые потом обсуждают хейтеры.

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Мальдивы!!!!! Как обещала!!!
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Мол, снова артистка голышом скачет.

- А вы посмотрите на фотографии балерин из балетного училища. На них не больше одежды, чем на мне,- комментирует для «КП» все обвинения в свой адрес Анастасия Волочкова. - Я сейчас счастливая: рядом со мной 38-летний благородный спутник. Он никогда не был женат, у него нет детей, он выходец из Европы. И никакие сплетни не испортят наш отдых.

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