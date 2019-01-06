2019-01-06T01:39:37+03:00
Звезды

Леонардо Ди Каприо пришлось вернуть «Оскар»

Речь идет о статуэтке, которую в 1954 году получил американский актер Марлон Брандо
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Леонардо Ди КаприоЛеонардо Ди КаприоФото: REUTERS
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Известному голливудскому актёру Леонардо Ди Каприо пришлось отказаться от "Оскара" и вернуть его федеральным властям США. Стоит отметить, что речь идет о статуэтке, которую в 1954 году получил американец Марлон Брандо, а не о собственной награде артиста, врученной ему несколько лет назад за роль в фильме "Выживший".

Этот "Оскар" малайзийский миллиардер Лоу Тек Джо приобрел за 600 тысяч долларов, и лишь после передал Ди Каприо в качестве подарка. Однако в августе 2018 года бизнесмена арестовали по подозрению в многомиллионном мошенничестве.

Следствие считает, что Тек Джо на протяжении многих лет брал деньги из государственного инвестиционного фонда и покупал на них различные предметы роскоши. На эти же средства реализовывались такие крупные кинопроекты, как Тупой и ещё тупее" и даже "Волк с Уолл-стрит".

На фоне скандала друг миллиардера Леонардо Ди Каприо решил отказаться от подаренных ему ранее предметов. Так, он передал властям США не только статуэтку, но и несколько картин, среди которых было полотно авторства Пабло Пикассо под названием "Натюрморт с головой быка", сообщает The New York Times.

Напомним, что сам Ди Каприо был номинирован на "Оскар" целых пять раз, но получил его лишь единожды - за главную роль в фильме "Выживший". Сайт kp.ru писал о том, что в 2016 года эта картина получила также награды за лучшего кинооператора Эммануэля Любецки и лучшего режиссера Алехандро Г. Иньярриту.

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