Рождество 2019 в Храме Христа Спасителя: Прямая онлайн-трансляция

В ночь с 6 на 7 января верующие Русской православной церкви встречают Рождество Христово. Вместе с нами в эту ночь великий христианский праздник отмечают также Иерусалимская, Сербская, Польская и Грузинская православные церкви, монастыри Афона, католики восточного обряда и некоторые живущие по юлианскому календарю протестанты. Тогда же заканчивается и строгий 40-дневный Рождественский пост.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл по традиции возглавит праздничную службу в храме Христа Спасителя. Сайт "КП" будет вести трансляцию ночного богослужения. Начало - в 23.00 по московскому времени.

Рождественская служба в Храме Христа Спасителя.

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