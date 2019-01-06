2019-01-06T15:09:16+03:00
Общество

Рождество 2019 в Храме Христа Спасителя: Прямая онлайн-трансляция

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл по традиции возглавит праздничную службу в Рождество в храме Христа Спасителя [видеотрансляция с 23.00]
Елена ЧИНКОВА@ElenaChinkova
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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В ночь с 6 на 7 января верующие Русской православной церкви встречают Рождество Христово. Вместе с нами в эту ночь великий христианский праздник отмечают также Иерусалимская, Сербская, Польская и Грузинская православные церкви, монастыри Афона, католики восточного обряда и некоторые живущие по юлианскому календарю протестанты. Тогда же заканчивается и строгий 40-дневный Рождественский пост.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл по традиции возглавит праздничную службу в храме Христа Спасителя. Сайт "КП" будет вести трансляцию ночного богослужения. Начало - в 23.00 по московскому времени.

Рождественская служба в Храме Христа Спасителя.

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7 января - день праздника великого, всеторжественного, "матери всех праздников", по словам святого Иоанна Златоуста. Рождество Христово - древнейший христианский праздник, установленный уже во времена учеников Иисуса Христа - апостолов (подробности)

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