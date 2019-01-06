2019-01-06T16:06:10+03:00
Политика

Украинская таможня не пропустила тираж Рождественского послания Патриарха Кирилла

Официальный представитель РПЦ Владимир Легойда заметил, что сотрудники таможни могут "готовить дырочку для новой звездочки на погонах, раз она им важнее, чем Вифлеемская звезда"
Елена ЧИНКОВА@ElenaChinkova
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Украинская таможня задержала тираж Рождественского послания Патриарха Кирилла.Украинская таможня задержала тираж Рождественского послания Патриарха Кирилла.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Пока Петр Порошенко обещает не трогать каноническую Украинскую православную церковь, таможенники незалежной задержали тираж Рождественского послания Патриарха Кирилла. Вот такие религиозные свободы.

- Источники на Украине сообщают, что местная таможня задержала тираж Рождественского послания Патриарха Кирилла, ранее отправленный из России, для торжественного зачитывания по традиции на праздничном богослужении 7 января. Якобы не соблюдены таможенные формальности. Ну что же, товарищ Ярославский с компанией, наверное, переворачиваются в гробу с ощущением дежавю. Но времена не те: можно и со смартфона зачитать. Ну а внимательные сотрудники украинской таможни пусть готовят дырочку для новой звездочки на погонах, раз она им важнее, чем Вифлеемская звезда, - ответил Киеву официальный спикер РПЦ Владимир Легойда.

Напомним, что сегодня, 6 января, в Стамбуле завершилась история с созданием "новой" украинской церкви. Константинопольский Патриарх Варфоломей передал томос об автокефалии главе раскольнической структуры Епифанию.

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