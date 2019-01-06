Украинская таможня не пропустила тираж Рождественского послания Патриарха Кирилла

6 Янв. 2019 2019-01-06T16:06:10+03:00

Официальный представитель РПЦ Владимир Легойда заметил, что сотрудники таможни могут "готовить дырочку для новой звездочки на погонах, раз она им важнее, чем Вифлеемская звезда"

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Пока Петр Порошенко обещает не трогать каноническую Украинскую православную церковь, таможенники незалежной задержали тираж Рождественского послания Патриарха Кирилла. Вот такие религиозные свободы.

- Источники на Украине сообщают, что местная таможня задержала тираж Рождественского послания Патриарха Кирилла, ранее отправленный из России, для торжественного зачитывания по традиции на праздничном богослужении 7 января. Якобы не соблюдены таможенные формальности. Ну что же, товарищ Ярославский с компанией, наверное, переворачиваются в гробу с ощущением дежавю. Но времена не те: можно и со смартфона зачитать. Ну а внимательные сотрудники украинской таможни пусть готовят дырочку для новой звездочки на погонах, раз она им важнее, чем Вифлеемская звезда, - ответил Киеву официальный спикер РПЦ Владимир Легойда.

Напомним, что сегодня, 6 января, в Стамбуле завершилась история с созданием "новой" украинской церкви. Константинопольский Патриарх Варфоломей передал томос об автокефалии главе раскольнической структуры Епифанию.