Лидер "Ночных волков" Хирург: Выручку от байк-елок отдадим в помощь Магнитогорску!

ЖИЗНЬ БЕЗ КРЕМЛЕВСКИХ ГРАНТОВ

- Самое главное событие для страны в ушедшем 2018 году, на твой взгляд?

-Трагедия и радость у нас всегда рядом. Впрочем, как сама жизнь и смерть, открывающая дверь в вечность. Проведенный Россией Чемпионат мира по футболу, превратившийся во вселенский праздник спорта, и тут же гибель главы ДНР и моего друга Александра Захарченко. Это все сложно передать словами. Момент, когда я шел за гробом и слышал аплодисменты тысяч людей. Там был весь Донбасс. Цветы летели в гроб со всех сторон. А я не мог поднять глаза, потому что мне было стыдно от того, что так мало людей приехало проститься с ним с материка. А ведь он был народный герой, человек идеи...

- Главное событие 2018 года лично для тебя?

- Конечно, наше байк-шоу "Русская мечта". Мы сумели визуализировать мечту, о которой говорил писатель Александр Проханов. Это было очень сложно сделать.

- С 4 по 16 января в Москве в буквальном смысле прогремят ваши байк-елки. Второй год вы ставите их без президентских грантов, насчет чего так ерничала либеральная общественность. Денег на такие мощные зрелища хватает?

- В этом году "Ночным волкам" исполнится 30 лет, а грантовую поддержку мы получали только последние годы. До этого ведь все сами делали. И у нас получалось! Потому что никогда не было цели кого-то обмануть или что-то отнять. Наоборот, цель была - как можно больше отдать. В таком случае сам Бог помогает.

Если говорить о грантах, то напомню, что их не дают - их выигрывают, и если сейчас нашелся кто-то более достойный, то снимаю шляпу.

То, что мы умеем, - мало у кого получится, и главное, что людям это нужно. Мы сами, без посторонней помощи создали что-то невероятное. И теперь хотим, чтобы это служило стране, чтобы страна выстояла, сумев при этом изменить мир к лучшему. "Зачем нам такой мир, если в нем не будет России" - эти слова президента поддерживаю на 100%! Собственно, об этом и наша новогодняя история. Половину мест на каждом представлении отдаем социальным учреждениям, тем, кому сейчас плохо. Детям из детдомов и из Донбасса, вдовам и детям погибших. Наша елка - масштабный экшн, очень красивая и яркая история с невероятными трюками, движущимися декорациями, огромными объектами. Мотоциклами, парящими в небе, удивительными движущимися формами и большими смыслами. Иногда нам приходится продлевать ее до февраля, так как билеты очень быстро раскупают.

- Насколько я знаю, американским СМИ вход на нее воспрещен. Почему?

- Иногда я ощущаю себя солдатом, который воюет на очень важном фронте. Идет беспощадная война с библейским человеком, это война за сознание людей. Все силы врага и деньги брошены в первую очередь именно на эту войну. Враг очень силен и изощренно коварен. Это частично ответ на вопрос, почему я не хочу пускать к нам американскую прессу. Она - одно из видов оружия.

Один из злодеев на нынешней елке - присланный в Россию американский дирижер с оркестром. ФОТО Евгений ЧЕСНОКОВ

- Так, может, наоборот журналисты проникнутся?

- Может. Но все равно напишут так, как им надо. И никогда не напишут правду. Поэтому смысла звать их нет.

- А если, как ранее Владимир Путин, пригласить детей американских дипломатов?

- Это другое дело. Детей американских журналистов приглашаю. Хотя вряд ли они придут. Их просто не пустят. В последних санкциях есть даже пункт - запрет на общение (а Хирург под санкциями. - Ред.) с американскими гражданами. О как! Свобода...

- Наш слушатель Виталий спрашивает: "Сколько стоит билет?".

- 2500 рублей. В стоимость входит и подарок. Это средняя цена по Москве, которая и позволяет нам создать нашу зимнюю сказку. В связи с трагедией в Магнитогорске мы решили провести 18 января дополнительное представление и передать выручку с него семьям погибших и пострадавших.

Добро у волков всегда побеждает зло: Георгий Победоносец на байке убивает змея. ФОТО Евгений ЧЕСНОКОВ

"СТАЛИН КАК ПРЕДЧУВСТВОВАЛ ЦЕРКОВНЫЙ РАСКОЛ"

- Некоторые эксперты прогнозировали в праздники новые провокации от Киева. Ты очень часто бываешь в Донбассе, какие там в связи с этим настроения?

- У людей полное единство во мнении о будущем. Это единство читается во всем. Люди не мыслят свое будущее без России. Что касается самой Украины, то ее судьба решается не на майдане или Крещатике, а на Капитолийском холме. Они будут тасовать президентов, министров, но от курса держать у границы России очаг напряженности никогда не откажутся, а впоследствии еще и ракеты захотят там разместить. Вместе с тем народ Украины и России всегда считал и буду считать единым.

- Даже не братским, а единым?

- Да! Но народ там сейчас деморализован и находится под диктатурой меньшинства.

- 6 января Петр Порошенко получил в Стамбуле томос об автокефалии для новой раскольнической "церкви" из рук Патриарха Варфоломея. Теряем ли мы Украину и в духовном плане?

- Не могу сейчас не вспомнить Сталина. Он хотел после войны сделать Русскую православную церковь первой в диптихе Поместных православных церквей вместо Константинополя. Как же он мог далеко смотреть вперед! Тогда все было бы сегодня по-другому. Но реализовать это ему не получилось. Теперь вслед за десоветизацией на Украине идет дехристианизация. А посмотрите, как они ненавидят Крымский мост. Ведь этот мост гораздо больше, чем просто инженерная коммуникация. Это мост в русское будущее.

- Ты недавно напоминал Киеву, что "воевать мы умеем так же хорошо, как строить мосты". Давайте просто строить?

- Чтобы нам давали просто строить, нам надо направить все усилия на поддержание оборонного щита нашей страны. А людям Донбасса надо дать широкую возможность получать российские паспорта. А продукция республик могла бы быть сертифицирована и поступать на наш рынок.

На байк-елку по традиции пригласили детей с Донбасса. Фото: пресс-служба "Ночных волков"

- Так в конце года приняли закон, облегчающий получение российского гражданства украинским священникам и другим лицам, пострадавшим по религиозному признаку. С другой стороны, при широкой возможности кто тогда там останется?

- Люди оттуда в массовом порядке не уедут. Они хотят жить на своей земле, и будут защищать ее до конца. Они не согласятся с бандеровским трезубцем, осквернением могил и издевательством над исторической памятью. Когда я там был в последний раз, ко мне со всех сторон бежали только с одним вопросом: "Вы нас не бросите?". Уже несколько лет ношу на поясе трехцветную ленточку флага Донбасса, которую мне повязала одна пожилая женщина. Просто молча подошла и повязала.

"НАДЕЛ БЕЛУЮ РУБАШКУ И ИСПУГАЛСЯ"

- Личный вопрос от слушателей: "Увидим ли мы Хирурга когда-нибудь не в байкерской экипировке, а в нормальной одежде?".

- Один раз я попробовал надеть белую рубашку - на инаугурацию президента. Она наделала столько шума, что я решил больше этого не делать (смеется).

- А зря. Было стильно.

- Считайте это формой.

- С неизменным Орденом Почета на груди.

- Да, я получил его из рук президента. Это был трогательный момент .

"НАС ПОГУБИТ НЕ ВНЕШНИЙ ВРАГ, А ТЕЛЕШОУ"

- Слушатели тебе пишут: "Большинство представлений и развлекательной продукции нацелено на выращивание бездумных потребителей".

- Война за сознание людей, особенно за детское, идет на всех уровнях. Считаю, что нас погубит даже не внешний враг, а передачи типа "Пусть говорят". Поэтому наши новогодние сказки для детей и для взрослых как раз альтернатива. Пусть переключатся и о другом подумают.

В 2018 году мы показывали в разных городах фильм "Русский Реактор" по мотивам прошедшего в Севастополе байк-шоу и от детей и молодежи такие вопросы получали, что оторопь иногда брала. В хорошем смысле. Так что еще не все потеряно.

- Многие отмечают, что Рождество на Западе стало чуть ли не коммерческим. Под него подгоняются распродажи и многое другое, Христа в названии заменяют на "Х" (Xmas вместо Christmas)...

- У нас совсем не так. Зайдите в любой намоленный храм и сами почувствуете там благодать. В Европе часто в лучшем случае попадешь в музей. У меня Владимир Познер в своей программе как-то спросил: "Чем католицизм отличается от православия?". Просто "одни хотят землю приблизить к небу, а другие - небо к земле". Вот принципиальная, на мой взгляд, разница.

- Что пожелаешь слушателям и читателям "Комсомолки"?

- Чтобы в Новом году никто вам не подложил свинью! Будьте здоровы и счастливы. И пусть сбудутся наши мечты, и герои русских сказок победят в реальной жизни.

P.S.Всю информацию о билетах на байк-елки смотрите на сайте "Ночных волков" www.bikecenter-elki.ru