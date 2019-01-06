2019-01-06T20:47:20+03:00
В мире

РПЦ поддержала предложение мэра Таллина сделать православное Рождество государственным праздником в Эстонии

Градоначальник просит не ущемлять права самой большой конфессии в стране
Елена ЧИНКОВА@ElenaChinkova
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Мэр Таллина призвал сделать 7 января в стране государственным праздникомМэр Таллина призвал сделать 7 января в стране государственным праздникомФото: Анна ПУУМАНН
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С неожиданно позитивной инициативой в Рождественский сочельник вдруг выступили в Эстонии: мэр Таллина призвал сделать 7 января в стране государственным праздником. Дабы не ущемлять многочисленных православных верующих, отмечающих в этот день Рождество Христово.

- 7 января - или первый день Рождества по православному календарю - должен стать выходным днем и государственным праздником, потому что и православные хотят проводить свои праздники достойно. Православные составляют самую большую группу верующих в Эстонии, в том числе и в Таллине, и мы должны уважать их желание быть в этот день со своей семьей, - заявил градоначальник

Таави Аас, поздравляя православных с наступающим праздником.

Напомнив, что православие наряду с лютеранством - часть эстонских традиций, а многие ее госдеятели были православными, Аас указал и на экономическую выгоду.

- Без сомнения, каждый выходной день оказывает влияние на экономический рост, но празднику сопутствует рост потребления, оказывающий, в свою очередь, положительное воздействие на экономику, - заключил мэр, выразив надежду, что 7 января 2020 года в прибалтийской республике уже будет выходным днем.

- Такое предложение вызывает у нас большой оптимизм, - прокомментировал новость "Комсомолке" замглавы Синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе. - Эта идея долгое время витала в воздухе, и представители православной общины Эстонии многократно свидетельствовали о необходимости сделать православное Рождество государственным праздником. То, что это озвучивает мэр, говорит о его внимании к реальным правам и нуждам православной общины Эстонии, которая является многонациональной и заслуживает равного к себе отношения, как и другие христианские общины. Надеемся, что мэрия Таллина доведет это предложение до конца, и оно получит положительный отклик среди представителей всех религиозных общин этого государства, большинство из которых всегда с пониманием относились к потребности православных иметь православное Рождество в качестве государственного праздника.

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