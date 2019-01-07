"С Рождеством, православные": Патриарх возглавил службу в храме Христа Спасителя и поздравил молодежь роликом в соцсетях

В ночь с 6 на 7 января верующие Русской православной церкви встречают Рождество Христово. Вместе с нами в эту ночь великий христианский праздник отмечают также Иерусалимская, Грузинская, Сербская и Польская православные церкви, монастыри Афона, католики восточного обряда и некоторые живущие по юлианскому календарю протестанты. Тогда же заканчивается и строгий 40-дневный Рождественский пост.

За час до полуночи Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил праздничную службу в храме Христа Спасителя. На ней традиционно присутствуют премьер-министр России Дмитрий Медведев с супругой Светланой. У Владимира Путина своя рождественская традиция - встречать праздник с верующими в различных городах России. На сей раз президент России выбрал родной Петербург, Спасо-Преображенский собор, где он был крещен. В сочельник глава государства посещал здесь первый в России детский хоспис.

В ночь с 6 на 7 января православные встречают второй по значимости церковный праздник - Рождество ХристовоФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

А предстоятель Русской православной церкви в этом году учел молодежный тренд и записал помимо телеобращения к верующим отдельный видеоролик для своих многочисленных подписчиков в соцсети ВКонтакте.

Поздравление молодёжи и подписчиков страницы с праздником Рождества Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа.

- Я иногда читаю то, что мне присылают, и радуюсь тому, что через эту сеть у меня есть двухсторонняя связь с вами. В предверии праздника хотел бы всем вам пожелать в первую очередь помощи Божией в вашей жизни. Помощь нам нужна, даже если мы чувствуем себя очень сильными. Мне приходится часто встречаться со спортсменами, а уж сильнее спортсменов, допустим, наших олимпийцев, кого же еще можно себе представить. Они хорошо понимают, что помимо той силы, которую они развивают посредством тренировок, необходимо еще что-то, чтобы победить. Некоторые называют это словом "удача", хотя слово это очень непонятное, а мы называем это - помощью Божией. Каждый из вас должен работать и должен делать все, чтобы быть успешным и счастливым, но в вашей жизни всегда есть то пространство, которое занимает Бог, и поэтому нужно обращаться к нему с молитвой. Для того, чтобы он был с вами и споспешествовал вам во всем, что вы совершаете доброго. Особенно тогда, когда на это доброе не хватает собственных сил, - напутствовал молодежь Святейший.

7 января Патриарх Кирилл как всегда навестит с подарками самых нуждающихся и обездоленныхФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

7 января он традиционно посещает с подарками самых нуждающихся и обездоленных. Так, в прошлом году Патриарх обедал с бездомными, а в этот раз навестит онкобольных детей в московской клинике им.Блохина.

Рождественская служба в Храме Христа СпасителяФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

КСТАТИ

На Украину не пропустили тираж Рождественского послания Патриарха Кирилла

Пока Петр Порошенко обещает не трогать каноническую Украинскую православную церковь, таможенники незалежной задержали тираж Рождественского послания Патриарха Кирилла. Вот такие религиозные свободы.

- Источники на Украине сообщают, что местная таможня задержала тираж Рождественского послания Патриарха Кирилла, ранее отправленный из России, для торжественного зачитывания по традиции на праздничном богослужении 7 января. Якобы не соблюдены таможенные формальности. Ну что же, товарищ Ярославский с компанией, наверное, переворачиваются в гробу с ощущением дежавю. Но времена не те: можно и со смартфона зачитать. Ну а внимательные сотрудники украинской таможни пусть готовят дырочку для новой звездочки на погонах, раз она им важнее, чем Вифлеемская звезда, - ответил Киеву официальный спикер РПЦ Владимир Легойда.

Верующие встречают светлый праздникФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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