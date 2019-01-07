The Telegraph: Власти Великобритании полностью разобрались в покушении на Скрипалей

На фоне провальных для премьер-министра Великобритании Терезы Мей попыток договориться с Евросоюзом по поводу Брексита, в Лондоне вновь вспомнили свою излюбленную тему, - отравление бывшего офицера российской военной разведки Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

На этот раз журналисты авторитетного британского издания The Telegraph со ссылкой на неназванный источник в правительстве сообщили, что власти Великобритании установили все подробности покушения на Скрипалей. Мол, им известно все, что необходимо знать. Имеется в виду вся цепочка людей, которые причастны к отравлению в Солсбери. Повторили журналисты и давно заезженную мантру – во главе этой преступной операции стоит высшее российское руководство.

Заодно источники в правительстве с гордостью рассказали The Telegraph, что агентурная сеть ГРУ в Великобритании полностью разгромлена. Однако на этом шпиономания вряд ли закончится. Тут же выяснилось, что теперь Лондон опасается действий другого противника – российской Службы внешней разведки (СВР). В правительстве уверены, что СВР намного могущественнее и профессиональнее ГРУ, поэтому представляет куда большую угрозу безопасности Соединенного Королевства.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Михаил Богданов, историк спецслужб, ветеран разведки

- Про случай со Скрипалем действительно можно предположить, что Лондону известно многое. Они провели тщательное расследование, полностью в него вложились. Но говорить о раскрытии всей агентурной сети ГРУ я бы не стал. Британцы выдают желательное за действительное. Несмотря на то, что у любой спецслужбы бывают проколы, кстати говоря и у их спецслужб тоже было великое множество провалов, списывать и хоронить ГРУ рано. В сфере своей компетенции, того, чем они традиционно занимались, они хороши, это очень мощная структура. Говорить, что англичане полностью разделались с ГРУ – преждевременно. Я не думаю, что военные разведчики настолько примитивны, чтобы класть все яйца в одну корзину. Не может быть все завязано на одних и тех же людей.

Ну а что касается СВР, то это еще более высокий бренд. Пускай британцы пробуют, что у них получится с СВР. Вообще ведь бывали случаи, когда и ГРУ, и СВР полностью лишались своих резидентур и тем не менее восстанавливали свои операции.

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