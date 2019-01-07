The Telegraph: Сергей и Юлия Скрипаль живут на юге Англии, но их до сих пор никто не видел

История с отравлением российского перебежчика, бывшего офицера военной разведки Сергея Скрипаля и его дочери Юлии по-прежнему будоражит умы британской общественности. Журналисты издательства The Telegraph пообщались с экспертами, которые предположили, что отец и дочь после покушения по-прежнему живут в Великобритании, а их безопасность обеспечивают местные спецслужбы.

Программа защиты свидетелей

После того, как в апреле прошлого года Скрипали были выписаны из областного госпиталя в Солсбери, они попросту исчезли. С помощью британской контрразведки MI-5, отвечающей за засекреченную программу по защите свидетелей, они стали невидимыми не только для незнакомых им людей, но и для друзей.

Надежные источники сейчас раскрыли информацию о том, что Срипали отнюдь не влачат жизнь затворников в далекой стране. Напротив, вероятно, они живут на юге Англии под присмотром закрытого круга врачей, которые продолжают их лечение.

Один из источников в спецслужбах рассказал, что им удалось легко устроить Юлию на работу, обеспечив ей собственный доход и интеграцию в общественную жизнь. Тем не менее она продолжает оставаться под защитой, в надежной и конфиденциальной обстановке. Ее владение русским также могло пригодиться.

Юлия Скрипаль.Фото: REUTERS

Юлия не оторвана целиком от своей прошлой жизни. Она поддерживает контакты с некоторыми ближайшими друзьями, которые отказываются рассказать хоть какую-то информацию о ней. Некоторые, как британцы, так и русские, дают понять, что виделись с ней прошлым летом.

- Существует множество причин, чтобы они оставались в Великобритании. Примечательно, что сэр Джон Сейверс, бывший глава Секретной разведывательной службы, отвечая на вопрос, остаются ли Скрипали на территории Великобритании, ответил, что британские власти продолжат заботиться о людях в схожем положении, - говорит Марк Урбан, журналист BBC, которые брал интервью у Скрипаля до покушения.

Перекрашенные волосы и шляпа

И хотя их лица стали слишком узнаваемы, на опубликованном после отравления видео Юлии можно заметить, что в целом она уже едва ли похожа на себя на старых фото – похудела, подстригла и покрасила волосы.

Ее отец тоже должен был потерять вес, учитывая, что он находился в коме 9 недель. Один из источников говорит: «Он, вероятно, мог бы пройти по улице, надев шляпу, или, быть может, перекрасив волосы, и его бы не узнали. Это свидетельствует о том, что, возможно, он и не дает интервью, чтобы не выдать себя».

До июня прошлого года Юлия говорила своим друзьям, что собирается вернуться в Россию. Но потом эти планы было решено отложить. Вероятно, после того, как им показали полицейские отчеты о подозреваемых.

Семья Скрипалей до отравления.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

«Им вряд ли что-то серьезно угрожает»

Марк Урбан полагает, что, хотя они и находятся под защитой, Скрипали могут свободно перемещаться.

- Я не уверен, что они могут спонтанно пойти в ресторан или в кино. Но я думаю, что они все же могут ходить, куда им хочется. Пусть и недалеко, - считает журналист.

Никто из опрошенных The Telegraph экспертов не верит, что Скрипалям что-то серьезно угрожает.

Эксперты уверены, что присматривающие за Скрипалями спецслужбисты стараются сделать так, чтобы их подзащитные чувствовали себя комфортно.

- Их взяли в эту программу для защиты. Речь идет о том, чтобы создать баланс между их безопасностью и возможностью жить нормальной жизнью, - считает Филипп Инграм, бывший офицер службы безопасности, работавший в программе защиты свидетелей.

Их новые дома оборудованы по последнему слову техники, всюду стоят сигнализации, подключенные к системам оповещения местной полиции.

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