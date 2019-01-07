Пугачева отметила Рождество в дерзких мини-шортах

В доме продюсера Александра Достмана и его супруги Иды Алла Пугачева и Максим Галкин в этом году отметили Рождество. Алла Борисовна, как всегда, удивила поклонников молодежным нарядом: мини-шортами, задорной кепи. Примадонна прекрасно выглядит, поэтому может позволить себе такой «прикид».

Для Максима Галкина в этом году особенный праздник. Ведь почти год назад юморист принял православие. В числе приглашённых за праздничным столом были замечены и другие звёзды: семья кутюрье Валентина Юдашкина, певец Александр Буйнов с женой.

Филипп Киркоров, комментируя фото друзей, посетовал, что отмечает праздник вдали от них, в Майами, куда уехал на месяц в отпуск.

В Америке проводит эти дни и Кристина Орбакайте.

gyudashkina Всех с Рождеством!!!

Дочь Аллы Пугачевой - католичка, поэтому звёздная семья отмечает Рождество два раза-25 декабря и 7 января.

Раньше на Католическое Рождество семья Пугачевой собиралась в ее старой квартире на Тверской, которую она, выйдя замуж за Киркорова, оставила Кристине. А сейчас и Кристина съехала из этой квартиры, отметив новоселье в новой, расположенной неподалёку от старого «гнезда».

— Теперь вместо камина у нас просторная гостиная и обеденный стол, за которым легко умещается вся наша большая семья,-говорит Кристина Орбакайте. - На старой квартире для семейных посиделок приходилось составлять несколько столов и брать стулья у соседей.

Как и многие семьи, в Рождество Кристина Орбакайте и Алла Пугачева подают на стол индейку.

- Когда приходят гости, то усаживаемся у бара, а если кто-то хочет помузицировать — это в первую очередь мой сын Никита, он приходит и сразу же садится за рояль,-рассказывает Кристина Орбакайте. - И тут Клава замирает и смотрит на брата с придыханием. Мои сыновья балуют сестру подарками. Я рада, что дети дружны между собой.