Убитая попутчиком директор ресторана сопротивлялась до последнего, но проезжавшие мимо водители из-за темноты не заметили неладного

В Москве расследуют убийство Ирины Ахматовой, которая исчезла за неделю до Нового года. Напомним, женщина, работавшая директором одного из ресторанов сети «Бургер Кинг» пропала 23 декабря. Ирина на своей «Ауди» выехала к родителям в Тулу. Уже позже стало известно, что у метро «Аннино» она подобрала попутчика. Пассажира Ахматова нашла через сервис BlaBlaCar - здесь обычно водители, которым скучно ехать в одиночестве, ищут попутчиков, с которыми можно было бы поболтать в дороге да еще и заработать немного, оправдать бензин. Для чего это нужно было Ирине, так и осталось тайной.

До Тулы москвичка не доехала. Телефон, на который тщетно пытались дозвониться родные, оказался выключен. Биллинг показал, что в последний раз аппарат принимал сигнал в районе подмосковного Серпухова. Спустя несколько дней машину Ахматовой обнаружили на парковке у торгового центра в Ярославле. Оперативники сразу обратили внимание, что салон был очень тщательно вымыт - будто кто-то старался избавиться от следов крови. Искали и попутчика, который подсел к женщине на окраине Москвы. Зарегистрированный аккаунт оказался фейковым. Однако специалистам все-таки удалось установить личность пассажира. В последние дни Нового года его задержали - мужчина прятался у знакомых во Владимирской области.

После задержания Виталий Чикирев сразу сознался в преступлении.

39-летний Виталий Чикирев сразу во всем сознался. Да, женщину он убил.

Чикирев родом из Серпухова. Сидел. Дважды. За мошенничество и сексуальные домогательства. Между ходками дважды женился. Трое детей.

Друзья мужчины рассказали «КП», что после выхода из тюрьмы Виталий пытался создавать образ позитивного человека, ведущего здоровый образ жизни. В компаниях не пил и не курил, в соцсетях постоянно выставлял фотографии с младшим сыном. Более того, многие знакомые считали Чикирева очень набожным человеком - он регулярно ходил в церковь. Один из друзей даже попросил его стать крестным для сына.

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- По словам мужчины, он завел на сервисе BlaBlaCar сразу несколько «левых» аккаунтов, - рассказывает источник в правоохранительных органах. - Говорит, что его изначальной целью был поиск водителя с хорошей машиной, побогаче. Причем, искал именно женщину, которая не могла бы оказать такого сопротивления, как мужчина. По словам Чикирева, он якобы хотел только ограбить водителя.

Примерно спустя час после выезда из Москвы по Симферопольскому шоссе пассажир попросил женщину остановиться на обочине. Внезапно он нанес Ирине несколько ударов в голову, начал душить. Было уже темно, поэтому из проезжавших мимо машин борьбу в салоне не было видно. Когда женщина перестала сопротивляться, Чикирев вытащил тело из «Ауди», оттащил в лес и присыпал снегом и ветками. Обшарив салон и вещи убитой, рецидивист набрал около 10 тысяч рублей разными купюрами и мобильник жертвы.

- Машину я решил продать на запчасти, поэтому отогнал в Ярославль, - заявил Чикирев следователям. - Но когда услышал по телеку, что женщину начали активно искать, решил тачку просто бросить...

Ирина Ахматова.

Виталию Чикиреву предъявлено обвинение по статье «Убийство из корыстных побуждений». Это от восьми лет колонии до пожизненного.

- По поручению Председателя СК России Александра Бастрыкина уголовное дело по факту безвестного исчезновения женщины в Москве передано для дальнейшего расследования в центральный аппарат ведомства, - сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

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