2018-12-31T13:27:00+03:00
Общество

Суд арестовал обвиняемого в убийстве директора Burger King

Виталия Чикирева заключили под стражу до 27 февраля 2019 года
Алена Басавина
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Попутчика Ирины Ахматовой заключили под стражу Фото: оперативная съемкаПопутчика Ирины Ахматовой заключили под стражу Фото: оперативная съемка
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Мещанский суд Москвы арестовал Виталия Чикирева, который обвиняется в убийстве директора ресторанов Burger King Ирины Ахматовой.

«Судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 27 февраля 2019 года обвиняемому в убийстве Чикиреву Виталию», - приводит ТАСС данные суда.

Ранее 39-летний попутчик девушки признался в убийстве во время допроса. Об этом сообщили в Следственном комитете России.

Напомним, что 23 декабря Ирина Ахматова поехала к родителям в Тулу. По дороге она решила взять к себе в машину попутчика, которого нашла через сервис «Бла-бла-кар». Незнакомца она подобрала на станции метро «Аннино» и отправилась в путь.

В последний раз она вышла на связь с мужем вечером 23 декабря. После этого ее телефон отвечать перестал, а сама девушка пропала. Спустя несколько дней машину, которая принадлежала Ахматовой, нашли в Ярославле.

Только через неделю следователи смогли во Владимирской области задержать 39-летнего Виталия Чикирева, который ранее уже имел судимость за убийство.

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