Суд арестовал обвиняемого в убийстве директора Burger King
Мещанский суд Москвы арестовал Виталия Чикирева, который обвиняется в убийстве директора ресторанов Burger King Ирины Ахматовой.
«Судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 27 февраля 2019 года обвиняемому в убийстве Чикиреву Виталию», - приводит ТАСС данные суда.
Ранее 39-летний попутчик девушки признался в убийстве во время допроса. Об этом сообщили в Следственном комитете России.
Напомним, что 23 декабря Ирина Ахматова поехала к родителям в Тулу. По дороге она решила взять к себе в машину попутчика, которого нашла через сервис «Бла-бла-кар». Незнакомца она подобрала на станции метро «Аннино» и отправилась в путь.
В последний раз она вышла на связь с мужем вечером 23 декабря. После этого ее телефон отвечать перестал, а сама девушка пропала. Спустя несколько дней машину, которая принадлежала Ахматовой, нашли в Ярославле.
Только через неделю следователи смогли во Владимирской области задержать 39-летнего Виталия Чикирева, который ранее уже имел судимость за убийство.