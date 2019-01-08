Как Москва гуляла в новогодние праздники: очереди на канатную дорогу, бесплатный чай, а Дед Мороз потерял бороду

Сотни елок, десятки ярмарок, ночные концерты, катания на коньках, пляски на Красной площади. И не только так встречали Новый год и Рождество в Москве. Гуляния, кстати, еще продолжаются, и вы можете успеть почувствовать московское новогоднее настроение.

Гуляли до утра

В новогоднюю ночь не спала вся Москва. Гуляния были организованы в парках, танцевали на дискотеках на катках. Пешеходной на три дня стала главная улица – Тверская. Попасть на нее можно было только после тщательного досмотра, что и правильно. С собой нельзя было взять даже шампанское. Зато можно было пройти на Красную площадь. Стоит акцентировать, что последние четыре года «сердце столицы» закрывали для съемок новогодних огоньков. В эту новогоднюю ночь можно было слушать бой курантов прямо возле Спасской башни. А также покататься на каруселях, выпить горячий чай на ярмарке. На площади собралось много иностранцев. Похоже, что москвичи выбрали другие места или остались дома, а частично на пляжах Бали.

- Более 20 000 посетителей встретили Новый года на ВДНХ, где можно было кататься на ледовых площадках «Ракета» и «Цветник», на тюбинговой горке, играть в керлинг и юкигассен, - рассказали в пресс-службе ВДНХ.

Каток "Ракета" на ВДНХ.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Остальные гуляли тоже активно, перемещались с одной площадки на другую на метро, которое 31 декабря работало круглосуточно. Смотрели фейерверки с мостов, из парка «Зарядье», теплоходов. К сожалению, не обошлось без происшествий. Около 14 человек обратились в больницы после неудачных запусков петард и фейерверков. А в парке Горького с деревянного моста над катком упали люди. В полночь гости поднялись на мост, чтобы послушать поздравление президента, но хлипкие конструкции не выдержали и рухнули. С ушибами госпитализировали 12 человек, всем им оказали медицинскую помощь. Кстати, директора парка Горького Марину Люльчук уволили сразу же - 1 января такое распоряжение дал мэр города Сергей Собянин.

Обрушившийся пешеходный мост в Парьке Горького.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Гастрономическое путешествие

На Моховой улице за три праздничных дня соревнования сноубордистов посмотрели почти 60 000 человек, в рамках фестиваля «Путешествие в Рождество» только за 31 декабря, 1 и 2 января съели более 41 000 порции горячих блюд, почти 45 000 пирожков, 44 500 хот-догов и сосисок в тесте, более 170 000 чашек горячих напитков.

- Хоккейная коробка и уроки сноуборда, азы керлинга и умение ходить по канату – праздничные площадки пешеходной Тверской улицы привлекли гостей разного возраста. За три дня свои силы попробовали почти 30 000 человек, - рассказали в Оргкомитете цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

На площадке для игры в керлинг.Фото: Михаил ФРОЛОВ

На новогодние гуляния еще успеют попасть даже те, кто загорал в жарких странах, фестиваль «Путешествие в Рождество» будет проходить до 14 января 2019 года. В этом сезоне его уже посетили более 10 млн человек.

- С 31 декабря по 7 января новогодние гулянья в Москве посетили 10,6 млн человек. Больше всего людей было на центральных и окружных площадках фестиваля «Путешествие в Рождество», в парках, на ВДНХ и на Тверской, которая несколько дней была пешеходной, - подвел итоги в соцсетях мэр Москвы Сергей Собянин.

Красная площадь в новогоднюю ночь.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Дед Мороз потерял бороду

Столичное метро работало в новогоднюю ночь круглосуточно. И нужно заметить, многие оставили машины, выбрав «подземку». Тем более по Кольцевой и Таганско-Краснопресненской линиях ходили 15 новогодних поездов. И так было весело и беззаботно, что многие забывали перчатки, шапки.

- В одном из вагонов даже забыли бороду с посохом Деда Мороза и чемодан с вещами, а также ледянки, коньки и детскую коляску, - рассказали «Комсомольской правде» в Московском метрополитене.

Кстати, за посохом и бородой пока никто не приходил, но вещи хозяину обязательно вернут. В метро вообще не исключают, что это был самый настоящий Дед Мороз. Прийти в себя и обратиться за вещами можно в течение шести месяцев.

Щедрое на чай Рождество

В рождественские дни на многих площадках устроили массовые чаепития. Правда, без длинных столов, как в сказке «Алиса в стране чудес», но это было не менее душевно. Недалеко от станции метро «Китай-город» прямо на тротуаре выставили большой самовар, поставили стаканчики с заваркой, печенье и хрустящие вафельные палочки. Безалкогольный глинтвейн, кстати, тоже наливали бесплатно.

Более 250 литров чая и глинтвейна, кофе и медовухи 7 января выпили посетители катка на станции МЦК «Лужники». А также съели более 30 килограмм сушек, пряников и печенья.

Новогодние гулянья в Москве посетили 10,6 млн человек.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Очереди на канатную дорогу и в Москвариум

Это уже становится традицией – становиться в очередь в «Москвариум» на ВДНХ, чтобы посмотреть на плавающих над головой акул, а также как «качают пресс» моржи и выпрыгивают из огромного бассейна дельфины. Еще одна очередь формировалась на Московскую канатную дорогу на Воробьевых горах. Новое развлечение получило еще больший интерес, когда цены снизили на 50%.

Не протолкнуться было и в ГУМе, на Красной площади. Даже пришлось ограничивать движение, досматривали на контрольно-пропускном пункте на Никольской улице, несколько входов в станцию метро «Охотный ряд» также закрыли.

Зато на других станциях можно было сфотографироваться в шапках Снегурок и Дедов Морозов – для этого нужно найти зеркала для селфи. В метро, кстати, тоже не обошлось без очереди – к онлайн-двери, которая соединила Красную площадь и Тверскую площадь. В режиме реального времени горожане и сейчас могут поздравить друг друга, находясь на станциях «Площадь Революции» и «Пушкинская».

Самые красивые елки

Однако посмотреть на самые красивые елки столицы не составит труда. Самая высокая лесная красавица стоит на Соборной площади Кремля – попасть туда можно только с экскурсией. Там живая 100-летняя елка, которую срубили в Щелковском лесу. Высота ее 27 метров.

Новогодняя елка на Лубянской площади.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Но на елки можно посмотреть и бесплатно. Искусственная красавица на Лубянской площади почти 30 метров, хороводы вокруг которой водят не только дети, но и фотографы, чтобы сделать красивые фото. Целый елочный лес на Манежной площади, а в центре высокая елка с праздничной иллюминацией. Сложно пройти мимо белых елочек с перьями и золотыми украшениями в Рыбном переулке и на Большой Дмитровке.

Одна из необычных елок стоит на станции метро «Тургеневская» - она из 230 тысяч бумажных проездных «Единый». С большими белыми звездами елка возле стадиона «Лужники». Кстати, там же можно бесплатно покататься на ледовой горке (чуть ниже, чем на площади Революции).

Необычная елочка на станции метро «Тургеневская». Фото пресс-службы столичного метрополитена

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