Геннадий Онищенко: Минус 27 - мороз привычный. Одевайтесь теплее и «для сугрева» не выпивайте - а то отморозите некоторые части тела

- Геннадий Григорьевич, вот однажды мы с вашим водителем подъехали к Думе, морозы были, и я смотрю, - вы идете по улице без пальто. Я спросил – а где ваша верхняя одежда? Вы говорите – в багажнике. А потом оказалось, что пальто - осеннее. Вот сейчас, говорят, аномальные морозы грядут в центральной России - до минус 27... Как вы будете одеваться сами и что бы посоветовали нам?

- Ну, "аномальные морозы" - это необъективное отражение действительности. Вот когда я сегодня вышел на улицу перед тем, как подошла машина, чтобы меня забрать…

Геннадий Онищенко: «Морозы грядут не аномальные, а - привычные» 00:00 00:00

- Вы без пальто были опять?

- Ну, сегодня у нас все-таки нерабочий день… О чем я искренне сожалею.

- А я – нет.

- Ну, я ж о себе говорю. Вас не осуждаю, и не даю оценки. Так вот, было где-то за 10 минус. Но самое неприятное - то, что ветерок.

- То есть, вы без пальто сегодня снова?

- Вчера, когда я выходил, пальто держал на согнутой руке левой...

- А сегодня - на правой?

- Нет - сегодня оно было на мне. Но коротенькое, типа пиджака, по длине. И в общем-то меня это вполне устраивает... Но - если вы едете на работу общественным транспортом - конечно, нужно одеваться по температуре.

- Попутно - традиционный вопрос: как сейчас в России с порогом заболеваемости?

- Сегодня заболеваемость острыми респираторными инфекциями находится на допороговых уровнях и снижение температуры на улице способствует тому, чтобы не распространялось это заболевание.

- Ого - и при минусе бывает плюс! Так вот - насчёт одежды... Скажите, а как – унты, шубу, рукавицы меховые подойдут?

- Унты у нас в Москве не носят. В Сибири и на Урале - встречаются. На Севере - тем более. Шубы, кстати, мужчины тоже, чаще всего, в этих регионах не носят… А зря.

- У меня полушубок есть овчинный.

- Ну, вы ходите, скорее всего, в куртке и лучше продолжайте так и ходить. Конечно, можно одеть белье, которое тоже сохраняет ваш облик городского жителя, и в то же время сохраняет термобаланс, который у вас имеется, под одеждой, в результате ваших передвижений.

Если вы слишком тепло оденетесь, то вам будет жарко в метро или в автобусе, и на выходе вы успеете переохладиться.

Короче - чтобы не мерзли руки, чтобы была покрыта голова, – а нам обещают ветер в ближайшие два дня – вот, и главное здесь - все же не низкая температура, а главное – ветер.

- Как насчёт питания?

- Питаться нужно нормально, пост Рождественский закончился, 7-го разговение произошло, поэтому сегодня же - обязательно возобновить белковый рацион, животных белков побольше. Но - не переедать! В такую пору неплохо - принимать витамины.

Итак, короче - живите мод лозунгом: ноги в тепле, голову в холоде, живот в голоде!…

- Зачем же живот-то в голоде? Замерзнешь так.

- Наоборот, не замерзнешь. Когда у вас полный желудок и вы выходите на мороз, кровь же все равно отлилась…

- Куда?

- Во-первых, она - кровь - уходит в сторону желудка, печени, вена порта – это главная вена печени, которая занимается в это время серьезной работой. Конечно же, отлив крови от конечностей делает вас уязвимым - с точки зрения замерзания. Поэтому хорошее настроение, побольше оптимизма, радости от начала нового рабочего года…

- Очень большая радость… Геннадий Григорьевич, но пока не забыл – Дума же может принять такое решение, что, коли такой аномальный мороз, разрешить трудящимся выпить 100 грамм, чтобы не замерзнуть… и чтобы начальство не ругало.

- Вы известный наймит алкогольного лобби...

- Вы ушли от вопроса…

- Так вот, я вам говорю – пить не надо, потому что алкоголь обманывает. И, если вы выпьете и пойдете на мороз, или просто после работы пропустите, как говорится, стаканчик, а потом - на улицу, вы дезадаптируете свою защитную систему.

- Как-как?

- Ну, то есть - вам будет казаться, что вам тепло, а на самом деле вы переохладитесь, не дай бог, что-то отморозите или просто от переохлаждения ваши защитные силы ослабнут и вы заболеете пневмонией.

Что касается школьников...

- Да, вот это важно!

- ... то у нас есть решение, не требующее законодательного регулирования, - когда при определенной температуре дети не ходят в школу, и для каждого региона здесь свои нормативы.

В Якутии это где-то 40 градусов, у нас где-то минус 20, когда дети могут не посещать школы, и, тем более, что сейчас есть возможность дистанционно ставить перед ними задания, контролировать, как они выполняются.

А что касается принятия Думой каких-то решений относительно разрешения потребления вами алкоголя...

- Да я пошутил!

- ... то я вам так скажу. Что, во-первых, это не требует законодательного регулирования, и вы, не являясь нна самом дел потребителем алкогольных напитков, постоянно провоцируете публично доверчивую и слабовольную часть нашего мужского населения…

- Ничего я не провоцирую! Нет, нет, что вы…

- Поэтому пить – не надо, в этом нет необходимости.

Но если кто-то в эти дни отморозит отдельные части своего тела, как правило, это руки, ноги, конечно же, здесь нужно немедленно обратиться к медицинским работникам…

- А снегом, может быть, потереть?

- Есть и такой народный способ против отморожения, но он лишь несколько смягчает морозную ситуацию, но не помогает по-настоящему защититься от низких температур.

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