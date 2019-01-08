2019-01-08T18:54:36+03:00
Политика

Глава МИД Украины Климкин хочет навсегда запретить российским мужчинам ездить в незалежную

Министр заявил о том, что «фильтрация на границе должна быть всегда»
Алексей ИВАНОВ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Глава МИД Украины Павел Климкин.Глава МИД Украины Павел Климкин.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Украинский министр иностранных дел Павел Климкин в интервью местному телеканалу «1+1» заявил, что «фильтрация россиян на границе должна быть всегда». Проще говоря, он призвал сделать постоянным запрет на въезд российским мужчинам от 16 до 60 лет на территорию Украины. Временно такое ограничение было введено украинскими властями во время действия военного положения с 26 ноября по 26 декабря 2018 года.

- Я считаю, что фильтрация, очень правильная, очень умная фильтрация должна быть всегда, - пояснил свою мысль Климкин. - А для чего мы это отслеживаем и ввели биометрические данные на россиян?

Украинский дипломат, правда, не уточнил, чем именно туристы из России все это время мешали киевским властям. По всей видимости, именно российские мужчины не дали за пять лет построить в постмайданной Украине процветающее европейское государство. А уж теперь-то там заживут! Не упомянул Климкин и о том известном факте, что число украинцев, уехавших на заработки в Россию, в разы больше россиян, проследовавших в обратном направлении.

Пока же очевидно, что если мечты Климкина и будут воплощены в жизнь, то пострадают от них в первую очередь украинские семьи, у которых есть родственники в России, да некоторые наши деятели либерального толка, у которых пока еще неплохо получается зарабатывать в Киеве на своих оппозиционных взглядах.

МНЕНИЯ

Политолог о запрете въезда на Украину для российских мужчин: Киеву было сложно создавать из России образ врага, когда от врага приезжали родственники

- На пропускных пунктах проводятся усиленные меры контроля. На сегодня ограничен въезд иностранцев. Запрещен пропуск гражданам РФ в возрасте от 16 до 60 лет лицам мужского пола, - бодро отрапортовал глава украинской погранслужбы Петр Цигикал (подробности)

В Киев - на курсы, в Бердянск - на лечение

Наш спецкор Александр Коц вспоминает, к каким уловкам прибегали журналисты, чтобы попасть в незалежную в 2014 году (подробности)

Киев, сбавь обороты

Россия и Украина должны предпринять усилия для смягчения напряженности, и для предотвращения войны, от которой обе братские державы неизбежно пострадают. Выиграют же их общие противники, и в первую очередь англо-американский империализм (подробности)

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Только пятый: данные опросов свидетельствуют о катастрофической предвыборной ситуации для Порошенко
Центр «Социальный мониторинг» и Украинский институт социальных исследований имени А. Яременко опубликовали результаты последнего проведенного ими опроса общественного мнения
Анна Герман - о решении Киева не открывать в Москве избирательные участки: Наших обнищавших граждан наказывают за то, что они зарабатывают на кусок хлеба в России
Известный в Европе политик, экс-депутат Верховной Рады Украины, бывший пресс-секретарь президента Виктора Януковича - в эфире Радио "Комсомольская правда" [аудио]
Депутат Бундестага Пётр Быстрон о марше бандеровцев в Киеве: «Это большая проблема украинского правительства — прославление приспешника нацистов»
Политик от партии «Альтернатива для Германии» в беседе с «КП» осудил скандальное шествие украинских радикалов
Новости 24
«Спартак» расторг контракт с Романом Еременко
Климкин призвал ввести постоянный запрет на въезд мужчин из России
Посольство РФ: британские власти продолжают удерживать Скрипалей и скрывать факты
Афины завалило снегом
В Тель-Авиве представили официальный логотип «Евровидения-2019»
Климкин оценил шансы Украины на вступление в ЕС и НАТО
Путин в шутку пожаловался, что не смог попасть в Эрмитаж
Турция и США обсудили судьбу американских баз в Сирии
Турецкие спасатели нашли тела еще двух жертв кораблекрушения в Черном море моряков
Новый трейлер фильма "Капитан Марвел" появился в сети
12-летний мальчик из Перу смог стать министром на один день
В Москве завершилось прощание с актером Иваном Бортником
Путин заявил, что Калининградская область больше не зависит от транзитных поставок газа
Эрдоган: Турция может начать операцию в Сирии в любой момент после визита Болтона
Турция закрыла для судоходства пролив Босфор
В Бремене избили главу местного отделения партии "Альтернатива для Германии"
Турция планирует попросить США передать ей американские военные объекты в Сирии
Названа купюра, которую чаще всего подделывают фальшивомонетчики в России
В России ведется разработка новой крылатой ракеты "Калибр-М"
Министерство культуры Украины опровергло информацию о возврате томоса в Стамбул
Полиция Германии задержала подозреваемого в хакерских атаках на политиков
«Чего ты заплакала?»: Владимир Путин успокоил расстроившуюся девочку в Санкт-Петербурге
Курс доллара снизился до 67,05 рубля
Умер Юрий Кушнерев - кинорежиссер, продюссер и актер