Глава МИД Украины Климкин хочет навсегда запретить российским мужчинам ездить в незалежную

Украинский министр иностранных дел Павел Климкин в интервью местному телеканалу «1+1» заявил, что «фильтрация россиян на границе должна быть всегда». Проще говоря, он призвал сделать постоянным запрет на въезд российским мужчинам от 16 до 60 лет на территорию Украины. Временно такое ограничение было введено украинскими властями во время действия военного положения с 26 ноября по 26 декабря 2018 года.

- Я считаю, что фильтрация, очень правильная, очень умная фильтрация должна быть всегда, - пояснил свою мысль Климкин. - А для чего мы это отслеживаем и ввели биометрические данные на россиян?

Украинский дипломат, правда, не уточнил, чем именно туристы из России все это время мешали киевским властям. По всей видимости, именно российские мужчины не дали за пять лет построить в постмайданной Украине процветающее европейское государство. А уж теперь-то там заживут! Не упомянул Климкин и о том известном факте, что число украинцев, уехавших на заработки в Россию, в разы больше россиян, проследовавших в обратном направлении.

Пока же очевидно, что если мечты Климкина и будут воплощены в жизнь, то пострадают от них в первую очередь украинские семьи, у которых есть родственники в России, да некоторые наши деятели либерального толка, у которых пока еще неплохо получается зарабатывать в Киеве на своих оппозиционных взглядах.

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