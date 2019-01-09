2019-01-09T15:44:43+03:00
Спорт

Туктамышева будет готовиться к чемпионату мира

Тренер фигуристки Алексей Мишин приоткрыл тайны ледового двора
Сергей КИРИЛЛОВ
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Елизавета Туктамышева из-за болезни пропустила отбор на чемпионате РоссииЕлизавета Туктамышева из-за болезни пропустила отбор на чемпионате РоссииФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Через 10 дней в Минске стартует чемпионат Европы по фигурному катанию, на который от России поедут три фигуристки. Две из Санкт-Петербурга - Станислава Константинова и Софья Самодурова. Плюс, «москвичка» Алина Загитова. А вот Елизавета Туктамышева, которая из-за болезни пропустила отбор на чемпионате России, в команду не попала. Мы позвонили ее наставнику профессору Мишину.

- Алексей Николаевич, поздравляем с Новым годом от имени читателей «Комсомольской правды» и всех болельщиков. А когда мы будем отмечать 50-летие вашей творческой деятельности, ведь вы тренируете с 1969 года?

- Можете анонсировать: 10 марта во дворце спорта «Юбилейный» в Санкт-Петербурге, где прошла вся моя тренерская жизнь, будет праздник и чествование 50-летия тренерской работы Мишина. Этот случай – чистый Гиннес. 50 лет тренировать, внести большой вклад в теорию и практику этого спорта, написать учебник. Мы же с Тамарой (Москвиной) одни из самых успешных тренеров в истории фигурного катания. Вот так я скромно представился, - смеется Мишин.

- Но, самое главное, ваши воспитанницы и сейчас на подъеме. Как вы готовитесь к чемпионату Европы?

- Я не склонен беседовать по поводу чемпионата Европы... Сейчас настолько непредсказуемая ситуация, что я бы не хотел комментарии давать.

- Лиза Туктамышева поправилась?

- С бытовой точки зрения, она поправилась. Она стала прыгать сложные прыжки. Через несколько дней расскажу про тройной аксель…

- Но на чемпионат Европы Лиза не попадает, какие еще старты будут у нее в этом сезоне?

- Она включена в команду на Универсиаду, но, неизвестно, надо ли ехать перед чемпионатом мира в Красноярск...

- Значит в сборной, которая была сформирована по итогам чемпионата России в Саранске, возможны замены?

- Федерация заверила, что минимум один, а может быть два участника чемпионата Европы будут заменены, их место займут запасные.

Напомним, что официально в запасных числятся как раз Елизавета Туктамышева и двукратная чемпионка мира Евгения Медведева.

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Фигуристки заняли 5 и 7 места, а победительницей соревнований в столице Мордовии стала 14-летняя москвичка Анна Щербакова (подробности)

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