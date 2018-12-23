Саранский переворот: Загитова и Медведева прокатились мимо пьедестала Чемпионата России

Все смешалось в снежном королевстве!

Феноменально завершился чемпионат России по фигурному катанию в Саранске. Соревнования, которые должны были внести ясность в расстановку сил в нашем женском катании, наоборот, все запутали. Даже дуэль Алины Загитовой и Евгении Медведевой ушла на второй план. А главными ньюсмейкерами стали совсем еще юные девчонки, которые не оставили никаких шансов своим уже титулованным соперницам.

Анна Щербакова во время выступления в произвольной программе женского одиночного катания на чемпионате России по фигурному катанию. ФОТО Станислав Красильников/ТАСС

Впрочем, Медведева выпала из борьбы за пьедестал еще в первый день, когда провалила короткую программу (14-й результат). В произвольной двукратная чемпионка мира собралась, но все равно смазала один из элементов (4-я). Да и Загитова не блистала, показав в произвольной программе лишь 12-ю сумму баллов. В итоговом протоколе Загитова - пятая, Медведева - седьмая. А на высшей ступеньке пьедестала все три юные воспитанницы Этереи Тутберидзе - 14-летние Анна Щербакова и Александра Трусова и 15-летняя Алена Касторная. Причем, «детсадовские разборки» у них проходили на уровне четверных прыжков - легкая как пушинка Щербакова лузгала из как семечки, а миниатюрная Трусова, показав еще большую сложность, один из прыжков в произвольной завалила.

Александра Трусова во время выступления в произвольной программе женского одиночного катания на чемпионате России по фигурному катанию. ФОТО Станислав Красильников/ТАСС

Но главный парадокс в том, что все эти три девочки пока юниорки, а вот взрослая тройка выглядит так - Станислава Константинова, Алина Загитова, Софья Самодурова. Две из них должны ехать на чемпионаты Европы и мира. А вот обладательницу третьей путевки вчера выбирал тренерский совет, причем, с учетом того, что Лиза Туктамышева пропускала чемпионат России из-за болезни...

А над всей этой фантасмагорией в саранском дворце спорта витали тени Юлии Липницкой и Аделины Сотниковой. Олимпийские чемпионки Сочи-2014 вынуждены были завершить карьеру с появлением Медведевой и Загитовой. Но вот уже и они сброшены с пьедестала... Как относиться к этому феномену - пока не могут сказать даже легендарные мастера. К примеру, олимпийский чемпион Маским Траньков, комментировавший соревнования на ТВ, так и не смог найти слов и быстро попрощавшись, вышел из эфира.

Алина Загитова, ее тренеры Этери Тутберидзе и Даниил Глейхенгауз после выступления в произвольной программе женского одиночного катания на чемпионате России по фигурному катанию. ФОТО Станислав Красильников/ТАСС

Пока же можно сказать одно: каток «Хрустальный», на котором Этери Тутберидзе штампует ледовых принцесс, впереди планеты всей. Но кто теперь займет место Снежной Королевы?

Фигуристка Евгения Медведева и ее тренер Брайан Орсер после выступления в произвольной программе женского одиночного катания на чемпионате России по фигурному катанию. ФОТО Станислав Красильников/ТАСС

Фигурное катание. Чемпионат России. Саранск, 22 декабря

Женщины. Итоговая классификация. 1. Анна Щербакова – 229,78. 2. Александра Трусова – 229,71. 3. Алёна Косторная (все – Москва) – 226,54. 4. Станислава Константинова (Санкт-Петербург) – 212,92. 5. Алина Загитова (Москва) – 212,03. 6. Софья Самодурова (Санкт-Петербург) – 209,77. 7. Евгения Медведева (Москва) – 205,90.

Мужчины. Итоговая классификация. 1. Максим Ковтун (Москва) – 281,59 балла. 2. Михаил Коляда (Санкт-Петербург) – 268,40. 3. Александр Самарин (Москва) – 265,49. 4. Андрей Лазукин (Санкт-Петербург – Самарская обл.) – 237,66. 5. Дмитрий Алиев (Санкт-Петербург – Коми) – 235,48. 6. Константин Милюков (Московская обл.) – 2318.

Пары. Итоговая классификация. 1. Евгения Тарасова / Владимир Морозов (Москва – Татарстан) – 236,80. 2. Наталья Забияко / Александр Энберт (Краснодарский край) – 230,49. 3. Александра Бойкова / Дмитрий Козловский (Санкт-Петербург) – 220,40. 4. Дарья Павлюченко / Денис Ходыкин (Москва) – 209,15. 5. Анастасия Мишина / Александр Галлямов (Санкт-Петербург) – 204,83. 6. Алиса Ефимова / Александр Коровин (Санкт-Петербург) – 199,67.

Танцы. Итоговая классификация. 1. Виктория Синицина / Никита Кацалапов – 212,32. 2. Александра Степанова / Иван Букин (оба дуэта – Москва) – 208,49. 3. Софья Евдокимова / Егор Базин (Самарская обл.) – 179,21. 4. Бетина Попова / Сергей Мозгов – 176,93. 5. Анастасия Скопцова / Кирилл Алешин – 175,10. 6. Анастасия Шпилевая / Григорий Смирнов (все – Москва) – 173,23.

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Загитову и Медведеву разводят, как боксеров по разные стороны ринга

На днях в американском городе Эверетт стартовал первый из шести этапов серии Гран-при по фигурному катанию. И самое интересное начинается сейчас. На втором этапе в Канаде мы увидим Евгению Медведеву, которая теперь тренируется в Торонто у канадского специалиста Брайана Орсера. А вот ее главная конкурентка олимпийская чемпионка Алина Загитова включится в борьбу с третьего этапа, который пройдет в Хельсинки. Между двумя «снежными королевами» настолько искрит даже через океан, что их разводят, как боксеров, по разным углам. Своим вторым этапом (фигуристы могут принять участие всего в двух этапах из шести) Загитова выбрала пятый - московский Rostelecom Cup. А Медведева выйдет на лед на шестом, заключительном этапе во Франции. Словом, пересечься обе воспитанницы Тутберидзе смогут только на финале Гран-при в начале декабря в Ванкувере. Но это только начало битвы! (подробности)