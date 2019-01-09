2019-01-09T16:37:09+03:00
В мире

В Британии нашли забытый музей советских «Жигулей», а в Болгарии продают новые 25-летние BMW

Автомобили «Лада» были довольно популярны в Британии до середины 90-х годов
Мария БЕРК
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Автомобиль "Жигули" мирно гниёт на одной из британских свалок. ФОТО Lada Owners Club of Great Britain group @ FacebookАвтомобиль "Жигули" мирно гниёт на одной из британских свалок. ФОТО Lada Owners Club of Great Britain group @ Facebook
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Забытый склад с «бэхами»

В новогодние праздники в болгарском городе Благоевград на одном из заброшенных складов обнаружили 11 автомобилей BMW 5 Series. Они были завезены в страну еще в 1994 году. Как сообщили болгарские СМИ, все автомобили приобретались для первого в стране сервиса по аренде машин. Но владельцы бизнеса прогорели, так и не успев открыться. Почему они не продали машины, когда начались финансовые трудности - до сих пор не ясно.

Автомобили были ввезены в Болгарию в 1994 году. ФОТО Фейсбук "Център за БОРБА с Ръждата"

Автомобили были ввезены в Болгарию в 1994 году. ФОТО Фейсбук "Център за БОРБА с Ръждата"

Кресла большинства BMW до сих пор закрыты заводскими чехлами. Двигатели и подвески находятся по-прежнему в идеальном состоянии. Только кузовы у некоторых авто имеют небольшие повреждения из-за неаккуратного хранения.

В салоне одного из БМВ. ФОТО Фейсбук "Център за БОРБА с Ръждата"

В салоне одного из БМВ. ФОТО Фейсбук "Център за БОРБА с Ръждата"

10 седанов и один универсал с нулевым пробегом планируют выставить на торги в ближайшее время. Стартовая цена такого раритета составит 15 тысяч евро.

Под капотом 25-летнего "баварца". ФОТО Фейсбук "Център за БОРБА с Ръждата"

Под капотом 25-летнего "баварца". ФОТО Фейсбук "Център за БОРБА с Ръждата"

«Кладбище» советских машин

В Британии участники общества владельцев «Лада»в Соединенном Королевстве обнаружили целый склад брошенных «Жигулей». Любители советских ретроавто смогли опознать модели ВАЗ-2101, 2102, 2104 и 2107. Все они были представлены в экспортном варианте — с правым рулем. На большинстве легковушек установлены старые британские номера желтого цвета, которые выдавались с 1963 по 1983 года.

На "кладбище" советских Жигулей. ФОТО Lada Owners Club of Great Britain group @ Facebook

На "кладбище" советских Жигулей. ФОТО Lada Owners Club of Great Britain group @ Facebook

«Кладбище» брошенных «Жигулей» оказалось неким музеем под открытым небом, где помимо советских авто были также еще редкие модели других марок авто: Volkswagen Notchback, польские FSO, немецкие NSU, а также довоенные машины. У музея нашелся даже хозяин, который знает об истории каждого экземпляра и в силу своих возможностей пытается заботится о них.

Автомобили «Лада» были довольно популярны в Британии до середины 90-х годов (прежде всего из-за дешевизны). Но из-за несоответствия правилам безопасности и экологическим нормам российский автоконцерн был вынужден уйти с английского рынка.

В Тихом океане горит дрейфующее судно с 4000 «Ниссанов»

Уже более недели в сотнях километрах от Гаваийских островов горит транспортное судно Sincerity Ace (198 метров в длину). На его борту находится почти 4 тысячи новеньких автомобилей, большинство - марки Nissan.

Судно направлялось из Японии на Гавайи (поставка машин для продажи в автосалонах). На борту был 21 член экипажа. Когда начался пожар, спасатели смогли эвакуировать 16 человек. Четверых нашли в воде без признаков жизни, еще один человек числится пропавшим без вести.

- На данный момент у нас нет информации о состоянии автомобилей, - завили в автоконцерне Nissan.

Причины пожара до сих не ясны. Судно по-прежнему охвачено пламенем и дрейфует в сторону Гавайских островов.

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