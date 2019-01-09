Кукла Барби скоро оживет на большом экране

Скоро любимица всех девочек нескольких поколений кукла Барби наконец-то попадет в большое кино. А оживит ее известная по многим ролям голливудская красавица Марго Робби. Это она когда-то сыграла жену главного героя в фильме «Волк с Уолл-Стрит», она же - звезда фильма «Тоня против всех», за роль в котором она получила номинацию на «Оскар». 28-летняя актриса Марго Робби будет также сопродюсером фильма. Компания-производитель кукол Барби «Mattel» подписала соглашение с Warner Bros. Pictures о партнерстве. Генеральный директор и президент Mattel Инн Крэйз сказал, что «Барби — это один из самых известных брендов в мире, и мы очень рады сотрудничать с Warner Bros. Pictures и актрисой Марго Робби, это достойная компания, чтобы выйти на большой экран». Тоби Эммерих, руководитель кинокомпании, тоже считает выбор актрисы на роль Барби идеальным попаданием.

- Для меня большая честь сыграть эту роль в фильме, который, как мне кажется, окажет огромное положительное влияние на детей во всем мире. - сказала сама актриса о своем участии в съемках.

Ее муж Том Акерли также будет работать на съемках фильма.

Фильм будет художественным, выйдет на экраны в 2020-м, но другие подробности - сюжет, имена режиссера и других актеров пока неизвестны. Многие в мировом масс-медиа восприняли эту идею фильма с участием куклы Барби скептически, так как в эпоху феминизма и боди-позитива и прочих острых социальных вопросов современного мира очень трудно создать сюжет, который бы всех удовлетворил. Впрочем, если изначально основной целевой аудиторией фильма будут маленькие девочки, а не взрослые с их тараканами, то у проекта есть шанс.