Глава МИД Италии: «Мы больше не будем принимать беженцев»

Министр иностранных дел Италии Энцо Моаверо-Миланези заявил, что его страна больше не может держать открытыми границы для беженцев:

— Происходящее сейчас в Европе порождает всё больше трудностей в связи с приёмом мигрантов. Странам ЕС необходимо срочно выработать общую миграционную политику, — сообщил Моаверо-Миланези 9 января на встрече с послами стран Евросоюза. — Государства ЕС должны делать то, что отвечает ожиданиям их граждан (то есть усилить борьбу с нелегальной миграцией — Ред.).

Глава МИД Италии Энцо Моаверо-Миланези.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Похоже, это официальная позиция Рима. Ранее, выступая перед студентами МГИМО, посол Италии в РФ Паскуале Терраччано отмечал: «90% беженцев — это экономические мигранты» (то есть никакое преследование на родине им не угрожает).

Принимает меры по закрытию границы и глава МВД Италии Маттео Сальвини, пригрозивший перехватывать суда, на которых из Северной Африки к берегам Апеннин тысячами прибывали «гости Европы».

— Новое правительство, пришедшее к власти по итогам выборов-2017, за прошедший год сократило количество беженцев в Италии на 80%. Оппоненты называют такие меры «популизмом», но, как показывают соцопросы, проблема мигрантов является одной из насущных для избирателей, а деятельность Сальвини на должности вице-премьера и министра внутренних дел привела к быстрым и ощутимым результатам. Очевидно, что тренд на усиление охраны границ найдёт отклик и в соседних странах, которые наблюдают за успехами Рима в данной сфере, — сказал нам эксперт по Италии, декан факультета управления и политики МГИМО Генри Сардарян.

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По мнению посла Италии Паскуале Терраччано, строительство газопроводов для транспортировки энергоносителей из России в Европу — вопрос прежде всего экономики, который не должен становиться заложником политических игр. Об этом 62-летний дипломат сообщил «КП», выступая на лекции для студентов Факультета управления и политики МГИМО (подробности).